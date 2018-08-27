«Ахмат» подписал контракты с футболистами Нижичем и Хариным

Источник: РИА "Новости"

«Нашу футбольную команду пополнили два новых игрока. Сегодня мы подписали контракты с игроком хорватского клуба “Хайдук” Зораном Нижичем, играющим на позиции центрального защитника, и атакующим полузащитником эстонской команды “Левадия” Евгением Хариным. Футболист с российским паспортом Харин будет защищать цвета нашей команды ближайшие четыре года», — сказал Даудов, отметив, что футболист уже приступил к тренировкам с командой.

По его словам, в ближайшее время к команде присоединится и Нижич. «Хорват успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом на три года. По итогам прошлого сезона Нижич был признан лучшим игроком “Хайдука”, вошел в символическую сборную чемпионата, являлся капитаном команды», — отметил Даудов.