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14:21 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» подписал контракты с футболистами Нижичем и Хариным

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ахмат» подписал контракты с защитником хорватского «Хайдука» Зораном Нижичем и полузащитником эстонской «Левадии» Евгением Хариным. Об этом ТАСС сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

Источник: РИА "Новости"

«Нашу футбольную команду пополнили два новых игрока. Сегодня мы подписали контракты с игроком хорватского клуба “Хайдук” Зораном Нижичем, играющим на позиции центрального защитника, и атакующим полузащитником эстонской команды “Левадия” Евгением Хариным. Футболист с российским паспортом Харин будет защищать цвета нашей команды ближайшие четыре года», — сказал Даудов, отметив, что футболист уже приступил к тренировкам с командой.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, в ближайшее время к команде присоединится и Нижич. «Хорват успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом на три года. По итогам прошлого сезона Нижич был признан лучшим игроком “Хайдука”, вошел в символическую сборную чемпионата, являлся капитаном команды», — отметил Даудов.

«Ахмат» после пяти туров Российской премьер-лиги занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка.

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