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17:19 (мск), источник: Советский спорт

«Енисей» — «Крылья Советов». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Крыльев Советов» на матч пятого тура РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Грицаенко, Дугалич, Комолов, Зотов, Костюков, Огуде, Бодул, Обрадович.

«Крылья Советов»: Конюхов, Денисов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Чочиев, Ланин, Антон, Яковлев, Соболев.

Матч между командами состоится на стадионе «Геолог» в Тюмени в 17:30 мск.

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