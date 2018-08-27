«Енисей» — «Крылья Советов». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Крыльев Советов» на матч пятого тура РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Крыльев Советов» на матч пятого тура РПЛ.
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Грицаенко, Дугалич, Комолов, Зотов, Костюков, Огуде, Бодул, Обрадович.
«Крылья Советов»: Конюхов, Денисов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Чочиев, Ланин, Антон, Яковлев, Соболев.
Матч между командами состоится на стадионе «Геолог» в Тюмени в 17:30 мск.