«Енисей» одержал первую в истории победу в Российской Премьер-Лиге

Встреча состоялась на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Енисей» одержал первую в своей истории победу в Российской Премьер-Лиге. Красноярская команда вышла в элитный дивизион российского футбола по итогам прошлого сезона ФНЛ.