«Енисей» одержал первую в истории победу в Российской Премьер-Лиге

Встреча состоялась на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Енисей» одержал первую в своей истории победу в Российской Премьер-Лиге. Красноярская команда вышла в элитный дивизион российского футбола по итогам прошлого сезона ФНЛ.
После матча с «Крыльями» у «Енисея» в активе четыре очка, команда поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (4) опустились на 15-е место.
В следующем туре Премьер-Лиги «Енисей» примет на своём поле тульский «Арсенал» (2 сентября), а «Крылья Советов» сыграют в Самаре с «Анжи» (1 сентября).