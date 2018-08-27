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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» одержал первую в истории победу в Российской Премьер-Лиге

В матче пятого тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал «Крылья Советов».

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Енисей» одержал первую в своей истории победу в Российской Премьер-Лиге. Красноярская команда вышла в элитный дивизион российского футбола по итогам прошлого сезона ФНЛ.

После матча с «Крыльями» у «Енисея» в активе четыре очка, команда поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (4) опустились на 15-е место.
В следующем туре Премьер-Лиги «Енисей» примет на своём поле тульский «Арсенал» (2 сентября), а «Крылья Советов» сыграют в Самаре с «Анжи» (1 сентября).

Енисей 1:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
27.08.2018, 17:30 Зрители: 1510 основной раунд: 5-й тур Геолог
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Андрей Тихонов
Голы
44′ Михаил Костюков (Ф. Огуде) 77
Составы
88′ Давид Юрченко (к) 55
Дмитрий Ятченко 3
Валерий Кичин 2
Алексей Грицаенко 13
Раде Дугалич 26
Павел Комолов 5
Александр Зотов 7
Фегор Огуде 8
80′ Михаил Костюков 77
Максим Семакин 14
39′ 58′ Дарко Бодул 9
85′ Александр Кутьин 48
34′ 46′ Марко Обрадович 91
Артур Саркисов 11
14 Евгений Конюхов (к)
39 Виталий Денисов
2 Владимир Полуяхтов
5 Мирал Самарджич
90 Тарас Бурлак
9 Алан Чочиев
64 Олег Ланин 31′ 34′
7 Александр Соболев
44 Никита Чичерин 84′
8 Сергей Корниленко
91 Павел Яковлев 56′
4 Евгений Башкиров
28 Паул Антон 65′
99 Максим Канунников
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 5
13 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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