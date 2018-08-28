«Енисей» первый домашний матч на Центральном стадионе в Красноярске проведет 23 сентября
ТАСС, 28 августа. Красноярский футбольный клуб «Енисей» проведет первый домашний матч на Центральном стадионе 23 сентября. Об этом сообщает
ТАСС, 28 августа. Красноярский футбольный клуб «Енисей» проведет первый домашний матч на Центральном стадионе 23 сентября. Об этом сообщает
Центральный стадион с июля прошлого года находится на реконструкции к Универсиаде 2019 года. Изначально она должна была завершиться до конца октября, но в мае врио губернатора Красноярского края Александр Усс сообщил, что строители пообещали ускорить работу, чтобы сдать стадион в эксплуатацию раньше срока. На данный момент красноярская команда проводит домашние игры на арене «Геолог» в Тюмени.
23 сентября в рамках восьмого тура чемпионата России «Енисей» на своем поле примет екатеринбургский «Урал».
«По контракту реставрацию стадиона планировалось завершить 31 октября 2018 года, но сроки выполнения работ были сокращены на два месяца для максимально скорого проведения матчей футбольного клуба “Енисей”, — говорится в заявлении. — Сейчас на Центральном стадионе осталось завершить комплекс мер, обеспечивающих безопасность проведения футбольных матчей на объекте и пребывания зрителей и игроков клубов».
Вместимость трибун после проведения реставрации составит 15 тыс. мест. «Енисей», проводящий дебютный сезон в