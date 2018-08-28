«Енисей» первый домашний матч на Центральном стадионе в Красноярске проведет 23 сентября

Центральный стадион с июля прошлого года находится на реконструкции к Универсиаде 2019 года. Изначально она должна была завершиться до конца октября, но в мае врио губернатора Красноярского края Александр Усс сообщил, что строители пообещали ускорить работу, чтобы сдать стадион в эксплуатацию раньше срока. На данный момент красноярская команда проводит домашние игры на арене «Геолог» в Тюмени.