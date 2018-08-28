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13:14 (мск), источник: ТАСС

ФК «Краснодар» увеличил вместимость стадиона до 34 350 зрителей

ТАСС, 28 августа. Футбольный клуб «Краснодар» увеличил вместимость своего стадиона на 48 кресел. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

Теперь стадион может вместить 34 350 человек.

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Изначально арена вмещала 34 089 человек, перед началом нынешнего сезона количество кресел было увеличено до 34 302.

«И останавливаться мы не собираемся», — сказано в сообщении клубной пресс-службы.

«Краснодар» является стадионом наивысшей категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и имеет право на проведение матчей чемпионатов мира и Европы, а также матчей всех стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Строительство арены было начато в апреле 2013 года, открытие прошло в 2016 году. Трибуны оснащены системой обогрева, а по периметру чаши стадиона установлен медиаэкран площадью 4700 квадратных метров.

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