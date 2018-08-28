ФК «Краснодар» увеличил вместимость стадиона до 34 350 зрителей
ТАСС, 28 августа. Футбольный клуб «Краснодар» увеличил вместимость своего стадиона на 48 кресел. Об этом сообщает
ТАСС, 28 августа. Футбольный клуб «Краснодар» увеличил вместимость своего стадиона на 48 кресел. Об этом сообщает
Теперь стадион может вместить 34 350 человек.
Изначально арена вмещала 34 089 человек, перед началом нынешнего сезона количество кресел было увеличено до 34 302.
«И останавливаться мы не собираемся», — сказано в сообщении клубной
«Краснодар» является стадионом наивысшей категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и имеет право на проведение матчей чемпионатов мира и Европы, а также матчей всех стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Строительство арены было начато в апреле 2013 года, открытие прошло в 2016 году. Трибуны оснащены системой обогрева, а по периметру чаши стадиона установлен медиаэкран площадью 4700 квадратных метров.