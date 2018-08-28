ФК «Краснодар» увеличил вместимость стадиона до 34 350 зрителей

«Краснодар» является стадионом наивысшей категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и имеет право на проведение матчей чемпионатов мира и Европы, а также матчей всех стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Строительство арены было начато в апреле 2013 года, открытие прошло в 2016 году. Трибуны оснащены системой обогрева, а по периметру чаши стадиона установлен медиаэкран площадью 4700 квадратных метров.