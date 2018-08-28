ФК «Крылья Советов» не имеет задолженностей по аренде стадиона «Самара-Арена»

Ранее в российских СМИ появилась информация, что на стадионе «Самара-Арена» за несколько дней до матча шестого тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи» отключено электричество.

«Футбольный клуб “Крылья Советов” не имеет долгов перед стадионом “Самара-Арена”. Хотелось бы заранее развеять все слухи, связанные с этой темой. Мы просто арендуем стадион, проводим на нем матч и уезжаем. Все платежи поступают вовремя», — сказал Шашков.