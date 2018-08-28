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13:20 (мск), источник: ТАСС

ФК «Крылья Советов» не имеет задолженностей по аренде стадиона «Самара-Арена»

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» не имеет задолженностей по аренде стадиона «Самара-Арена». Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в российских СМИ появилась информация, что на стадионе «Самара-Арена» за несколько дней до матча шестого тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи» отключено электричество.

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«Футбольный клуб “Крылья Советов” не имеет долгов перед стадионом “Самара-Арена”. Хотелось бы заранее развеять все слухи, связанные с этой темой. Мы просто арендуем стадион, проводим на нем матч и уезжаем. Все платежи поступают вовремя», — сказал Шашков.

«Крылья Советов» после пяти туров занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Встреча против «Анжи» пройдет 1 сентября.

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