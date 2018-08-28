Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долги

Источник: РИА "Новости"

При этом источник не уточнил, когда произведено отключение стадиона и кто должник.

По информации собеседника агентства, в ближайшее время в правительстве региона должно пройти совещание на эту тему.

Поставкой электроэнергии на стадион занимается ПАО «Самараэнерго». Комментарием энергокомпании «Интерфакс» пока не располагает.

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В Минспорта региона отказались от комментариев, отметив, что собственником «Самара-Арены» является ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (ФГУП «Спорт-Ин»). В пресс-службе ФГУП «Спорт-Ин» также не стали комментировать ситуацию.

Строительством «Самара-Арена» занималось ПСО «Казань», стадион был сдан в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Стадион «Самара-Арена» был построен к чемпионату мира-2018, прошедшему в России. Здесь прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и две игры — в рамках плей-офф. Один из матчей — с участием сборной России: это была игра третьего тура группового этапа против команды Уругвая. Россияне этот матч проиграли со счетом 0:3.

В настоящее время здесь проводит домашние матчи самарская команда «Крылья Советов», по итогам предыдущего сезона вернувшаяся в премьер-лигу. 1 сентября «Крылья Советов» играют на своем поле с махачкалинским «Анжи» в рамках шестого тура премьер-лиги.