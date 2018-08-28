На «Самара-Арене» из-за задолженности застройщика отключили свет
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Отключение света на «Самара-Арене» перед матчем между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи» произошло
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Отключение света на «Самара-Арене» перед матчем между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи» произошло
Ранее в российских СМИ появилась информация, что на стадионе за несколько дней до игры отключено электричество.
«Долги за несколько месяцев накопились. Застройщик —
Как сообщили ТАСС в
Ранее сообщалось о том, что генеральным подрядчиком строительства стадиона «Самара-Арена» являлось
«На сегодняшнее утро по документам у нас нет задолженности. Будут документы, представит нам