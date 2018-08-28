На «Самара-Арене» из-за задолженности застройщика отключили свет

Источник: РИА "Новости"

Ранее в российских СМИ появилась информация, что на стадионе за несколько дней до игры отключено электричество.

«Долги за несколько месяцев накопились. Застройщик — производственно-строительное объединение “Казань” — не оплачивал электроэнергию по договору энергоснабжения. Долг образовался более 9 млн 216 тыс. рублей. Отключение было, но в данный момент решается вопрос о возобновлении подачи, ищут пути погашения задолженности», — сообщила собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области, свет на стадионе должны включить во второй половине дня.

Ранее сообщалось о том, что генеральным подрядчиком строительства стадиона «Самара-Арена» являлось производственно-строительное объединение «Казань». Министерство спорта области заявляло, что после завершения чемпионата мира оператором стадиона будет самарский футбольный клуб «Крылья Советов». По словам руководства клуба, он не имеет задолженностей за подачу электроэнергии на стадион.