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14:28 (мск), источник: ТАСС

На «Самара-Арене» из-за задолженности застройщика отключили свет

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Отключение света на «Самара-Арене» перед матчем между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи» произошло из-за того, что застройщик стадиона не оплачивал подачу электроэнергии несколько месяцев и задолжал поставщику более 9 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в компании «Самараэнерго», которая поставляет электроэнергию на стадион.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в российских СМИ появилась информация, что на стадионе за несколько дней до игры отключено электричество.

«Долги за несколько месяцев накопились. Застройщик — производственно-строительное объединение “Казань” — не оплачивал электроэнергию по договору энергоснабжения. Долг образовался более 9 млн 216 тыс. рублей. Отключение было, но в данный момент решается вопрос о возобновлении подачи, ищут пути погашения задолженности», — сообщила собеседница агентства.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области, свет на стадионе должны включить во второй половине дня.

Ранее сообщалось о том, что генеральным подрядчиком строительства стадиона «Самара-Арена» являлось производственно-строительное объединение «Казань». Министерство спорта области заявляло, что после завершения чемпионата мира оператором стадиона будет самарский футбольный клуб «Крылья Советов». По словам руководства клуба, он не имеет задолженностей за подачу электроэнергии на стадион.

«На сегодняшнее утро по документам у нас нет задолженности. Будут документы, представит нам кто-то — мы все оплатим. Сейчас официально, по договорам, мы ничего не должны. Никаких претензий к нам никто не предъявлял», — сказал ТАСС генеральный директор клуба Виталий Шашков.

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