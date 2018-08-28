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14:42 (мск), источник: ТАСС

Посещаемость пятого тура РПЛ превысила 134 тыс. зрителей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Матчи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) посетили в общей сложности 134 490 зрителей. Об этом стало известно из справки по итогам пятого тура, оказавшейся в распоряжении ТАСС.

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Восемь матчей пятого тура прошли с 24 по 27 августа. Средняя посещаемость составила 16 811 человек. Встречи пятого тура прошлого сезона посетило на 38 340 зрителей меньше. В нынешнем сезоне самым посещаемым остается четвертый тур РПЛ, когда на восемь матчей пришли в сумме 172 407 зрителей.

Шестой тур чемпионата России стартует 31 августа матчем между «Ростовом» и казанским «Рубином». Завершится тур 2 сентября встречей между грозненским «Ахматом» и «Уфой».

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