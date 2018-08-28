Посещаемость пятого тура РПЛ превысила 134 тыс. зрителей

Восемь матчей пятого тура прошли с 24 по 27 августа. Средняя посещаемость составила 16 811 человек. Встречи пятого тура прошлого сезона посетило на 38 340 зрителей меньше. В нынешнем сезоне самым посещаемым остается четвертый тур РПЛ, когда на восемь матчей пришли в сумме 172 407 зрителей.