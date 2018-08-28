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14:19 (мск), источник: Интерфакс

На стадионе «Самара-Арена» вернули электричество

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — ПАО «Самараэнерго» возобновило подачу электроэнергии на стадион «Самара-арена», сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе энергокомпании.

Источник: РИА "Новости"

«В 14:00 (по местному времени) принято решение возобновить энергоснабжение стадиона, учитывая высокую социальную значимость объекта», — сказал представитель компании.

При этом собеседник агентства отметил, что проблема задолженности по-прежнему не решена.

«Долг в размере более 9 млн рублей как был, так и остался — застройщик стадиона не оплачивает задолженность», — заявил он.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что должником является ПСО «Казань», занимавшееся возведением «Самара-арены».

«У “Самараэнерго” заключен договор с ним», — сказал он.

В пресс-службе правительства Самарской области агентству сообщили, что подготовка к запланированному на 1 сентября в Самаре матчу РФПЛ между клубами «Крылья Советов» и «Анжи» идет в штатном режиме.

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Ранее во вторник сообщалось, что энергоснабжение стадиона временно приостановлено в связи с накопившимися долгами за электричество. При этом источник «Интерфакса» не уточнил, когда произведено отключение стадиона и кто должник.

Строительством «Самара-Арена» занималось ПСО «Казань», стадион был сдан в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Стадион «Самара-Арена» был построен к чемпионату мира-2018, прошедшему в России. Здесь прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и две игры — в рамках плей-офф. Один из матчей — с участием сборной России: это была игра третьего тура группового этапа против команды Уругвая. Россияне этот матч проиграли со счетом 0:3.

В настоящее время здесь проводит домашние матчи самарская команда «Крылья Советов», по итогам предыдущего сезона вернувшаяся в премьер-лигу. 1 сентября «Крылья Советов» играют на своем поле с махачкалинским «Анжи» в рамках шестого тура премьер-лиги.

Вместимость стадиона составляет 44918 зрителей.

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