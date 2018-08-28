На стадионе «Самара-Арена» вернули электричество
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — ПАО «Самараэнерго» возобновило подачу электроэнергии на стадион «Самара-арена», сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — ПАО «Самараэнерго» возобновило подачу электроэнергии на стадион «Самара-арена», сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в
«В 14:00 (по местному времени) принято решение возобновить энергоснабжение стадиона, учитывая высокую социальную значимость объекта», — сказал представитель компании.
При этом собеседник агентства отметил, что проблема задолженности
«Долг в размере более 9 млн рублей как был, так и остался — застройщик стадиона не оплачивает задолженность», — заявил он.
Сотрудник
«У “Самараэнерго” заключен договор с ним», — сказал он.
В
Ранее во вторник сообщалось, что энергоснабжение стадиона временно приостановлено в связи с накопившимися долгами за электричество. При этом источник «Интерфакса» не уточнил, когда произведено отключение стадиона и кто должник.
Строительством «Самара-Арена» занималось ПСО «Казань», стадион был сдан в эксплуатацию в апреле 2018 года.
Стадион «Самара-Арена» был построен к чемпионату мира-2018, прошедшему в России. Здесь прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и две игры — в рамках
В настоящее время здесь проводит домашние матчи самарская команда «Крылья Советов», по итогам предыдущего сезона вернувшаяся в
Вместимость стадиона составляет 44918 зрителей.