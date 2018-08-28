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14:53 (мск), источник: ТАСС

Матч ЦСКА — «Спартак» планируется на 23 сентября, но дата окончательно не утверждена

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком» планируется провести 23 сентября, однако дата игры окончательно не утверждена. Об этом сообщил журналистам спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 8, 23.09.2018, 0:00
ЦСКА
-Спартак М-

Согласно опубликованному ранее календарю РПЛ сезона-2018/19, были известны даты и время проведения матчей первых шести туров чемпионата. Встречи между ЦСКА и «Спартаком» предварительно планировались на 23 сентября («ВЭБ-Арена») и 7 апреля («Открытие-Арена»).

«Дерби планируется на 23 сентября, но дата пока окончательно не утверждена», — сказал Пышкин.

В двух оставшихся до восьмого тура матчах ЦСКА сыграет дома с екатеринбургским «Уралом» и на выезде с «Уфой». «Спартак» встретится в гостях с санкт-петербургским «Зенитом», а затем на своем поле примет грозненский «Ахмат».

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