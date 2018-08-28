Матч ЦСКА — «Спартак» планируется на 23 сентября, но дата окончательно не утверждена
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Матч восьмого тура Российской
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Матч восьмого тура Российской
Согласно опубликованному ранее календарю РПЛ сезона-2018/19, были известны даты и время проведения матчей первых шести туров чемпионата. Встречи между ЦСКА и «Спартаком» предварительно планировались на 23 сентября («ВЭБ-Арена») и 7 апреля («Открытие-Арена»).
«Дерби планируется на 23 сентября, но дата пока окончательно не утверждена», — сказал Пышкин.
В двух оставшихся до восьмого тура матчах ЦСКА сыграет дома с екатеринбургским «Уралом» и на выезде с «Уфой». «Спартак» встретится в гостях с