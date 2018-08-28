От Яшина до Нойера. Почему ошибка вратаря «Спартака» Максименко не загубит его карьеру

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Злосчастный эпизод произошел в минувший уик-энд в матче 5-го тура премьер-лиги. Защитник «Динамо» Владимир Рыков сумел забить с центра поля, к чему Максименко оказался совершенно не готов. Поклонники футбола разделились на два лагеря: одни считают, что в ближайшее время карьера 20-летнего вратаря пойдет под откос, а другие, напротив, защищают его — ведь даже у самых великих голкиперов было свое «Ватерлоо».

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 5, 25.08.2018, 19:00 Спартак М 2 Динамо М 1

В четырех предыдущих матчах Российской премьер-лиги Максименко не пропустил ни одного мяча, однако на пятой игре его сухая серия прервалась и составила 442 минуты. Для Александра это достижение стало третьим результатом среди вратарей-дебютантов в чемпионате России. Кроме того, Максименко стал обладателем самой длинной сухой серии красно-белых среди вратарей-дебютантов. До Александра рекордом в составе «Спартака» владел Станислав Черчесов, который в первом российском первенстве 1992 года пропустил в пятом туре на 370-й минуте.

Несмотря на явную ошибку Максименко, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на послематчевой пресс-конференции поддержал голкипера: «Даже вратари “Ливерпуля” ошибаются, — сказал специалист. — Главное, чтобы Максименко не слышал комментариев, что он неопытный игрок и далее в том же духе. Не надо ругать Максименко после каждой ошибки».

С Каррерой согласен и двукратный чемпион СССР, полуфиналист чемпионата мира — 1966 Анзор Кавазашвили.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b5wh8uCx594?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. YouTube/Dynamo Moscow FC

В беседе с корреспондентом ТАСС он выразил мнение, что оказывать давление на Максименко не стоит. «Абсолютно у всех вратарей высокого уровня были единичные ошибки: у меня, Льва Ивановича Яшина, Рената Дасаева, Игоря Акинфеева и так далее. Да, Александр иногда засматривается на игру и теряет ворота, но это все поправимо, поэтому не надо искать причины для обвинения голкипера. У него есть все качества, чтобы стать первоклассным вратарем, поэтому хотелось бы попросить СМИ не набрасываться на Максименко, а поддержать его», — сказал Кавазашвили.

Выбор Карреры, который поставил Максименко основным вратарем после травмы Александра Селихова, вызывает много споров среди фанатов «Спартака». Однако, по мнению специалистов, Максименко обладает всеми качествами, необходимыми для первоклассного голкипера.

Первый тренер Александра Андрей Козлов всегда отмечал в юном футболисте дисциплинированность, трудолюбие и азарт. Специалист рассказывал, что даже в юном возрасте его воспитанник всегда внимательно относился к тренерским установкам.

В свою очередь, бывший главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов неоднократно подчеркивал, что Максименко уверенно справляется с одиннадцатиметровыми ударами благодаря интуиции и высокому интеллекту.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 27 августа назвал игроков, которые будут готовиться к матчу Лиги наций против турок и товарищеской встрече с чехами. Александра среди них не оказалось, зато он был включен в состав молодежной сборной на товарищеский матч с командой Египта, а также одну из важнейших игр квалификационного раунда чемпионата Европы против Сербии.

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Роковые ошибки великих вратарей

История помнит немало случаев, когда даже великие голкиперы совершали грубые или нелепые ошибки. К примеру, легендарный советский голкипер Лев Яшин убедительно доказал, что даже самые крупные осечки на футбольном поле далеко не всегда становятся фатальными.

В 1962 году преодолевшей групповой этап чемпионата мира сборной СССР предстояло встретиться с командой Чили. На 29-й минуте встречи, когда счет был 1:1, Лев Яшин, вратарь советской сборной — фаворита того мирового первенства, буквально на секунду потерял из виду свои ворота, и этой ошибкой мгновенно воспользовался чилиец Эладио Рохас, забивший гол примерно с 32 метров. Роковой для советской команды гол отправил чилийцев в полуфинал мирового первенства, а Яшина — на новое жизненное испытание.

Сказать, что на Льва Яшина после того поражения обрушился шквал критики, — значит не сказать ничего. Масса писем с угрозами, потоки грязи со страниц спортивных газет были лишь вершиной айсберга испытаний легендарного голкипера. Яшину ничего не оставалось, кроме как взять паузу для восстановления физических и моральных сил и уехать в деревню. После перерыва в карьере Яшин словно обрел второе дыхание, заиграв лучше прежнего.

Чемпионство «Динамо» в 1963 году случилось во многом именно благодаря прекрасной игре советского голкипера. Кроме того, московский клуб, за который выступал Яшин, наделал много шуму в Европе, да так, что вратарю был вручен «Золотой мяч» по версии еженедельника «Франс футбол», что на сегодняшний день является единственным случаем, когда данная награда была присуждена вратарю.

Мануэлу Нойеру — вратарю сборной Германии и чемпиону мира 2014 года, также пришлось пережить болезненный опыт пропущенного с центра поля мяча.

В 2011 году в матче ¼ финала Лиги чемпионов миланский «Интер» принимал у себя немецкий «Шальке». Выступавший тогда за команду из Гельзенкирхена Нойер пошел на перехват вышедшего с ним один на один Диего Милито и неудачно выбил летящий мяч головой прямо на ногу сербского ветерана черно-синих Деяна Станковича, находившегося в центре поля. Увидев, что вратарь «Шальке» оставил ворота далеко позади, Станкович не упустил момента и мощным ударом прямо с центра поля открыл счет на 42-й секунде встречи.

Не избежал похожей ошибки и Марк-Андре тер Штеген — вратарь сборной Германии, победителя Кубка конфедераций 2017 года. В рамках игр Лиги чемпионов сезона-2015/16 итальянская «Рома» принимала на своем поле испанскую «Барселону». На 47-й минуте встречи выступавший за «Барселону» тер Штеген слишком далеко вышел из ворот, и этим упущением моментально воспользовался полузащитник римлян Алессандро Флоренци, который фееричным по точности ударом отправил мяч в ворота прямо через голову немца.

Действующий чемпион мира — 2018 в составе сборной Франции вратарь Уго Льорис также совсем недавно убедился, что малейшая ошибка голкипера оборачивается поражением для команды. В отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в России Льорис в матче против сборной Швеции выбежал из ворот, выбил мяч в центр поля, но не успел вернуться в ворота, как шведский полузащитник Ула Тойвонен ударом с центра переправил снаряд в пустые ворота французского вратаря.

Чемпионом же курьезных голов можно считать Артура Боруца — бывшего вратаря сборной Польши, который ошибся так уникально, что попал в Книгу рекордов Гиннесса. В ноябре 2013 года в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), где он выступал за «Саутгемптон» против клуба «Сток Сити», Боруц пропустил мяч от вратаря соперника Асмира Беговича, который бил с другого конца поля от своих ворот.