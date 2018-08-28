От Яшина до Нойера. Почему ошибка вратаря «Спартака» Максименко не загубит его карьеру
Голкипер пропустил на редкость курьезный гол в матче с «Динамо».
Голкипер пропустил на редкость курьезный гол в матче с «Динамо».
Злосчастный эпизод произошел в минувший
В четырех предыдущих матчах Российской
Несмотря на явную ошибку Максименко, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на послематчевой
С Каррерой согласен и двукратный чемпион СССР, полуфиналист чемпионата мира — 1966 Анзор Кавазашвили.
В беседе с корреспондентом ТАСС он выразил мнение, что оказывать давление на Максименко не стоит. «Абсолютно у всех вратарей высокого уровня были единичные ошибки: у меня, Льва Ивановича Яшина, Рената Дасаева, Игоря Акинфеева и так далее. Да, Александр иногда засматривается на игру и теряет ворота, но это все поправимо, поэтому не надо искать причины для обвинения голкипера. У него есть все качества, чтобы стать первоклассным вратарем, поэтому хотелось бы попросить СМИ не набрасываться на Максименко, а поддержать его», — сказал Кавазашвили.
Первый тренер Александра Андрей Козлов всегда отмечал в юном футболисте дисциплинированность, трудолюбие и азарт. Специалист рассказывал, что даже в юном возрасте его воспитанник всегда внимательно относился к тренерским установкам.
В свою очередь, бывший главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов неоднократно подчеркивал, что Максименко уверенно справляется с одиннадцатиметровыми ударами благодаря интуиции и высокому интеллекту.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 27 августа назвал игроков, которые будут готовиться к матчу Лиги наций против турок и товарищеской встрече с чехами. Александра среди них не оказалось, зато он был включен в состав молодежной сборной на товарищеский матч с командой Египта, а также одну из важнейших игр квалификационного раунда чемпионата Европы против Сербии.
История помнит немало случаев, когда даже великие голкиперы совершали грубые или нелепые ошибки. К примеру, легендарный советский голкипер Лев Яшин убедительно доказал, что даже самые крупные осечки на футбольном поле далеко не всегда становятся фатальными.
В 1962 году преодолевшей групповой этап чемпионата мира сборной СССР предстояло встретиться с командой Чили. На 29-й минуте встречи, когда счет был 1:1, Лев Яшин, вратарь советской сборной — фаворита того мирового первенства, буквально на секунду потерял из виду свои ворота, и этой ошибкой мгновенно воспользовался чилиец Эладио Рохас, забивший гол примерно с 32 метров. Роковой для советской команды гол отправил чилийцев в полуфинал мирового первенства, а Яшина — на новое жизненное испытание.
Сказать, что на Льва Яшина после того поражения обрушился шквал критики, — значит не сказать ничего. Масса писем с угрозами, потоки грязи со страниц спортивных газет были лишь вершиной айсберга испытаний легендарного голкипера. Яшину ничего не оставалось, кроме как взять паузу для восстановления физических и моральных сил и уехать в деревню. После перерыва в карьере Яшин словно обрел второе дыхание, заиграв лучше прежнего.
Мануэлу Нойеру — вратарю сборной Германии и чемпиону мира 2014 года, также пришлось пережить болезненный опыт пропущенного с центра поля мяча.
В 2011 году в матче ¼ финала Лиги чемпионов миланский «Интер» принимал у себя немецкий «Шальке». Выступавший тогда за команду из Гельзенкирхена Нойер пошел на перехват вышедшего с ним один на один Диего Милито и неудачно выбил летящий мяч головой прямо на ногу сербского ветерана
Не избежал похожей ошибки и
Действующий чемпион мира — 2018 в составе сборной Франции вратарь Уго Льорис также совсем недавно убедился, что малейшая ошибка голкипера оборачивается поражением для команды. В отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в России Льорис в матче против сборной Швеции выбежал из ворот, выбил мяч в центр поля, но не успел вернуться в ворота, как шведский полузащитник Ула Тойвонен ударом с центра переправил снаряд в пустые ворота французского вратаря.
Михаил Личков