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17:16 (мск), источник: Sport24

Символическая сборная 5-го тура РПЛ. Промес вне конкуренции

А у ЦСКА есть новый лидер.

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Вратарь

Антон Шунин, «Динамо»

Если бы не Шунин, для «Динамо» все кончилось бы гораздо раньше. Капитан бело-голубых провел фантастический матч, который не омрачили даже два пропущенных мяча — 8 отбитых ударов и 3 сейва, в том числе фантастический прыжок за минуту до гола Мельгарехо, когда Шунин отбил удар в упор от Зе Луиша, а также спас после добивания от Глушакова во втором тайме.

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Правый защитник

Мацей Рыбус, «Локомотив»

Рыбус не попал в топ-10 ни по одному показателю ни поверхностной, ни продвинутой статистики. Однако его влияние на игру невозможно не отметить. Большую часть атак на ворота «Анжи» «Локомотив» строил через правый фланг, который рвал польский защитник. 90% точных передач, 71% успешных единоборств и 4 из 4 удачных отборов. Ну и забитый мяч — как бонус за активную игру.

Центральные защитники

Раде Дугалич, «Енисей»

Здоровенный защитник выиграл 82% единоборств в обороне и был полезен при развитии атак «Енисея». Дугалич с первых матчей сезона стал лидером новой команды и, если продолжит в том же духе, может оказаться в сильном клубе РПЛ.

Родриго Бекао, ЦСКА

К защите ЦСКА в игре с «Рубином» было много вопросов — не раз Акинфееву приходилось выручать команду. Но Бекао пока производит очень приятное впечатление. Если Чернов и Магнуссон порой теряют позицию и проигрывают единоборства один в один, то Бекао прекрасно маскирует свои недостатки (а именно отсутствие скорости) грамотной позиционной игрой.

Левый защитник

Лоренсо Мельгарехо, «Спартак»

Серьезный повод для Массимо Карреры задуматься о том, насколько ему нужен на этой позиции Дмитрий Комбаров. Мельгарехо уже не первый раз исполняет левого защитника и дает куда больший объем работы, нежели конкурент с российским паспортом. Лоренсо стал 6-м в туре по числу выигранных единоборств, 12-м по обводкам и 12-м по отборам. Да еще и гол забил.

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Центральные полузащитники

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Отличным цифрам Фернандеша уже давно пора перестать удивляться. Ману не выдал топ-матч, но, как всегда, вел игру в центре поля и помог Крыховяку провести пока лучшую игру в чемпионате России, развязав ему руки своей черновой работой.

Леандро Паредес, «Зенит»

Больше передач, чем Паредес, из центральных полузащитников сделал только Шарль Каборе, завязнувший в перепасовках «Краснодара» в центре поля. После травмы Нобоа Паредес стал играть еще более определяющую роль, являясь метрономом «Зенита» в центре поля. Он все еще уязвим к мощному прессингу, но 6 отборов и 5 перехватов в игре с «Уфой» — показатель того, что Леандро готов пахать на команду.

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Никола Влашич, ЦСКА

Человек, который в ближайших турах должен стать полноценным лидером ЦСКА в центре поля. Влашич показал то, чего от него ждали — борьбу, умение обвести один в один и постоянный креатив в центральной зоне. 4 ключевые передачи, 6 передач в штрафную, 8 успешных обводок и 5 подборов на чужой половине поля — топ-цифры для полузащитника из РПЛ. В отличие от тренеров «Эвертона», Гончаренко отказывается использовать Влашича на фланге, понимая, что игроков с таким игровым интеллектом в его команде почти не осталось.

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Правый нападающий

Джефферсон Фарфан, «Локомотив»

Фарфан пока так и не может размочить сухую серию в «Локомотиве», но в игре с «Анжи» был невероятно полезен благодаря своим перемещениям. В какой-то степени Джефферсон сыграл роль box-to-box, помогая «Локо» выходить из обороны за счет его умения тащить мяч на дриблинге.

Всего одна неточная передача из 31, 62% выигранных единоборств и 80% успешных обводок. Даже без учета голевой передачи Фарфан был одним из лучших в туре.

Центральный нападающий

Зе Луиш, «Спартак»

Отдельно хочется отметить нападающего «Оренбурга» Андрея Козлова, который стал лидером тура по участию в голевых моментах, забил гол «Краснодару» и был очень хорош в единоборствах. Но по цифрам КПД Зе Луиша еще лучше. Форвард «Спартака» не забил, но поймал свою игру и был невероятно полезен в зацепах за верховые мячи (56% выигранных единоборств на втором этаже) и открытии зон для партнеров. И то, что Зе не забил — следствие геройств Антона Шунина.

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Левый нападающий

Квинси Промес, «Спартак»

Квинси набирает свою лучшую форму и в игре с «Динамо» был лучшим на поле. «Спартак» традиционно перегружал левый фланг атаки, откуда Промес мог творить.

Квинси сделал три успешные ключевые передачи, 6 успешных передач в штрафную, столько же ударов по воротам и присовокупил к этому гол с пенальти. Вариант с переездом в «Милан» этим летом отпал, но Промес в полном порядке.

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