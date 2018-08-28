Препятствием переходу Промеса в «Севилью» может стать его зарплата в Испании

Если в московском клубе голландец зарабатывает около 3,8 евро в год, то в испанском самым высокооплачиваемым игроком является аргентинский хавбек Эвер Банега, чей доход после уплаты всех налогов (а это 46 процентов) составляет 3 миллиона. Такую сумму севильцы класть Промесу не готовы — речь идет о примерно 2−2,2 миллионах евро в год.