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18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Препятствием переходу Промеса в «Севилью» может стать его зарплата в Испании

Как стало известно «СЭ», одной из причин, по которой 26-летний фланговый форвард Квинси Промес может остаться в «Спартаке», является зарплата, предлагаемая «Севильей».

Источник: РИА "Новости"

Если в московском клубе голландец зарабатывает около 3,8 евро в год, то в испанском самым высокооплачиваемым игроком является аргентинский хавбек Эвер Банега, чей доход после уплаты всех налогов (а это 46 процентов) составляет 3 миллиона. Такую сумму севильцы класть Промесу не готовы — речь идет о примерно 2−2,2 миллионах евро в год.

Кроме того, руководство москвичей пока не готово расстаться с Квинси за 20 миллионов евро, предложенных «Севильей». Напомним, отступные за Промеса для Европы равны 30 миллионам евро, при этом 15 процентов от трансфера принадлежат самому футболисту.

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