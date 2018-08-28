Владимир Москалев назначен главным арбитром матча РПЛ «Зенит» — «Спартак»

ТАСС, 28 августа. Судья Владимир Москалев из Воронежа назначен главным арбитром матча шестого тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.