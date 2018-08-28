Владимир Москалев назначен главным арбитром матча РПЛ «Зенит» — «Спартак»
ТАСС, 28 августа. Судья Владимир Москалев из Воронежа назначен главным арбитром матча шестого тура чемпионата России по футболу между
ТАСС, 28 августа. Судья Владимир Москалев из Воронежа назначен главным арбитром матча шестого тура чемпионата России по футболу между
Ассистентами Москалева будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервным судьей — Алексей Сухой (Люберцы). Встреча состоится 2 сентября на стадионе «Санкт-Петербург».
Матч «Ростов» — «Рубин» обслужит Алексей Еськов (Москва), «Крылья Советов» — «Анжи» — Роман Галимов (Улан- Удэ), ЦСКА — «Урал» — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), «Краснодар» — «Локомотив» — Владислав Безбородов (Санкт- Петербург), «Енисей» — «Арсенал» — Сергей Иванов (Ростов-на- Дону), «Динамо» — «Оренбург» — Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург), «Ахмат» — «Уфа» — Станислав Васильев (Ижевск).