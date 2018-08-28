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20:39 (мск), источник: ТАСС

Владимир Москалев назначен главным арбитром матча РПЛ «Зенит» — «Спартак»

ТАСС, 28 августа. Судья Владимир Москалев из Воронежа назначен главным арбитром матча шестого тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Москалева будут Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервным судьей — Алексей Сухой (Люберцы). Встреча состоится 2 сентября на стадионе «Санкт-Петербург».

Матч «Ростов» — «Рубин» обслужит Алексей Еськов (Москва), «Крылья Советов» — «Анжи» — Роман Галимов (Улан- Удэ), ЦСКА — «Урал» — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), «Краснодар» — «Локомотив» — Владислав Безбородов (Санкт- Петербург), «Енисей» — «Арсенал» — Сергей Иванов (Ростов-на- Дону), «Динамо» — «Оренбург» — Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург), «Ахмат» — «Уфа» — Станислав Васильев (Ижевск).

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