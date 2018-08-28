«Извинения принимаю, но в семью лезть нельзя! Это святое!»: Тихонов ответил Егорову

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, что в понедельник, 27 августа, встреча «Крыльев» с «Енисеем» (0:1) в 5-м туре РПЛ закончилась громким судейским скандалом. По мнению эксперта «СЭ» в вопросах судейства Александра БОБРОВА, главный арбитр встреч Михаил Вилков допустил в игре три ключевые ошибки: на 14-й минуте не наказал хозяев пенальти, на 33-й не решился удалить защитника красноярцев Кичина, а на 34-й — показал вторую желтую карточку хавбеку гостей Ланину. Кроме того, по мнению Тихонова, помимо желтой карточки за отмашку игрок «Енисея» Обрадович должен был получить предупреждение за симуляцию в штрафной площади самарцев.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 5, 27.08.2018, 17:30 Енисей 1 Крылья Советов 0

Главный тренер самарцев сделал ряд громких заявлений после игры. Под огонь критики Тихонова попали не только судья Вилков, но и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, а также еще один известный в прошлом судья из Нижнего Новгорода и учитель Вилкова, начальник команды «Енисей» Игорь Егоров. В частности, Тихонов назвал Вилкова и И. Егорова «друзьями-товарищами». Позднее глава ДСИ А. Егоров заявил следующее:

«Что касается его (Тихонова. — Прим. “СЭ”) оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду. Я же не лезу к нему определять состав, каких игроков ему брать. Он сына (20-летний Михаил — полузащитник самарцев. — Прим. “СЭ”) своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить. Руководствуюсь профессионализмом, мне неважно кто с кем дружит, и кто чем занимается. Михаил Вилков — арбитр ФИФА, и может судить любую игру. То, что где-то кто-то работает (видимо, речь об Игоре Егорове. — Прим. “СЭ”), нас это не касается. Мы выходим — у нас есть белое и черное, и мы работаем».

Правда, сегодня Александр Егоров извинился перед Тихоновым на пресс-конференции по итогам тура РПЛ. Мы позвонили тренеру, чтобы узнать его реакцию.

— Как восприняли слова Александра Егорова про вашего сына? — вопрос «СЭ».

— В словах Егорова есть такая цитата: «Что касается его оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду». Так мы и тренируем.

Но получается так, что одним-двумя свистками определяется не только судьба тренера, но и футболистов, болельщиков и, конечно, руководителей, которые вкладывают деньги в команды. А иногда ошибочные свистки случаются преднамеренно, как было вчера.

— Егоров принес извинения. Принимаете их?

— Хочется сказать о бревне в глазу… Но не стану развивать эту тему. Извинения его я принимаю, но в семью лезть не надо. Семья — это святое. Подчеркиваю: СЕМЬЯ ЭТО СВЯТОЕ! А то бревно из глаза можно достать и засунуть в другое место человеку, который обслуживал игру.

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— Как относитесь к инициативе ДСИ запретить критику арбитров?

— Думаю, нам нужно вводить систему ВАР, и тогда все эти разговоры пропадут, и никакой критики арбитров не будет. Поймите правильно, у судей бывают преднамеренные и непреднамеренные ошибки. Так вот вчерашние ошибки очень сильно повлияли на игру. Не хочу рассказывать всего, что происходило на игре, в том числе диалоги судей с футболистами. Но скажу одно: так вести себя, как это делал Вилков, нельзя.

Повторяю, если мы введем систему ВАР, то никто ничего не будет валить на судей. В таком случае решения станут приниматься коллегиально, а сегодня наши арбитры принимают решения, как хотят. Я не говорю абсолютно про всех судей, но то, что было вчера… Такого я не видел даже в первой лиге! Подобной наглости просто нет! Хотя я работал там два года — с «Енисеем» и «Крыльями».

Это футбольный беспредел. Если бы так судили топ-команду России, то этого судьи бы уже не было в РФС. А с командами, которые немного ниже рангом и не обладают всемогуществом, можно делать все, что хочешь. Это и называется — беспредел.

— Ваша оценка судейства в начале сезона?

— Бывают ошибки, когда судья где-то не увидел 20−30 сантиметров, ну что ж поделаешь — это обстоятельства. Но бывают вопиющие моменты. Мы же люди и понимаем, что судья может не увидеть, не успеть и так далее. А бывает…

В общем, когда у нас появится система ВАР, тогда все это прекратится.

— Руководство «Крыльев» вас поддержало после такого судейства?

— Вы наверняка и сами читали слова Шляхтина (президент самарского клуба. — Прим. «СЭ»), который высказался в поддержку и добавил, что мы должны быть вместе.

— Игорь Егоров говорит, что у вас были эмоции после игры, но вы отойдете и пообщаетесь с ним. Готовы взять трубку, если на телефоне высветится номер Игоря Егорова?

— Вопросов нет, у нас очень хорошие отношения с Егоровым. Мои слова не относились к нему, они были адресованы людям — один из них был на скамейке, другой — в поле (судя по всему, Тихонов, отвечая, перепутал Александра Егорова с Игорем. — Прим. «СЭ»).

— Андрей Валерьевич, я про начальника «Енисея» и бывшего судью Игоря Егорова и спрашиваю. С ним-то готовы поговорить?

— Я не беру трубку с незнакомых номеров и брать не собираюсь. Мой круг общения — люди, которых я знаю. Если кто-то хочет со мной пообщаться, пускай подъезжает, я пообщаюсь. Вопросов нет.

— Как пообщались после игры со своим другом Дмитрием Аленичевым?

— С Димкой… С Дмитрием Анатольевичем мы очень хорошо пообщались, мы с ним в очень хороших отношениях. Мы разговаривали с ним и перед игрой, и после. Я поздравил его с победой. Наши отношения ни в коем случае не испортятся из-за таких ситуаций. Жизнь продолжается, а футбол — это работа.

— Как Аленичев оценил судейство?