«Извинения принимаю, но в семью лезть нельзя! Это святое!»: Тихонов ответил Егорову
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» призвал ввести в России систему видеоарбитров.
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» призвал ввести в России систему видеоарбитров.
Напомним, что в понедельник, 27 августа, встреча «Крыльев» с «Енисеем» (0:1) в 5-м туре РПЛ закончилась громким судейским скандалом. По мнению эксперта «СЭ» в вопросах судейства Александра БОБРОВА, главный арбитр встреч Михаил Вилков допустил в игре три ключевые ошибки: на 14-й минуте не наказал хозяев пенальти, на 33-й не решился удалить защитника красноярцев Кичина, а на 34-й — показал вторую желтую карточку хавбеку гостей Ланину. Кроме того, по мнению Тихонова, помимо желтой карточки за отмашку игрок «Енисея» Обрадович должен был получить предупреждение за симуляцию в штрафной площади самарцев.
Главный тренер самарцев сделал ряд громких заявлений после игры. Под огонь критики Тихонова попали не только судья Вилков, но и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, а также еще один известный в прошлом судья из Нижнего Новгорода и учитель Вилкова, начальник команды «Енисей» Игорь Егоров. В частности, Тихонов назвал Вилкова и И. Егорова «друзьями-товарищами». Позднее глава ДСИ А. Егоров заявил следующее:
«Что касается его (Тихонова. — Прим. “СЭ”) оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду. Я же не лезу к нему определять состав, каких игроков ему брать. Он сына (20-летний Михаил — полузащитник самарцев. — Прим. “СЭ”) своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить. Руководствуюсь профессионализмом, мне неважно кто с кем дружит, и кто чем занимается. Михаил Вилков — арбитр ФИФА, и может судить любую игру. То, что
Правда, сегодня Александр Егоров извинился перед Тихоновым на
— Как восприняли слова Александра Егорова про вашего сына? — вопрос «СЭ».
— В словах Егорова есть такая цитата: «Что касается его оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду». Так мы и тренируем.
Но получается так, что
одним-двумясвистками определяется не только судьба тренера, но и футболистов, болельщиков и, конечно, руководителей, которые вкладывают деньги в команды. А иногда ошибочные свистки случаются преднамеренно, как было вчера.
— Егоров принес извинения. Принимаете их?
— Хочется сказать о бревне в глазу… Но не стану развивать эту тему. Извинения его я принимаю, но в семью лезть не надо. Семья — это святое. Подчеркиваю: СЕМЬЯ ЭТО СВЯТОЕ! А то бревно из глаза можно достать и засунуть в другое место человеку, который обслуживал игру.
— Как относитесь к инициативе ДСИ запретить критику арбитров?
— Думаю, нам нужно вводить систему ВАР, и тогда все эти разговоры пропадут, и никакой критики арбитров не будет. Поймите правильно, у судей бывают преднамеренные и непреднамеренные ошибки. Так вот вчерашние ошибки очень сильно повлияли на игру. Не хочу рассказывать всего, что происходило на игре, в том числе диалоги судей с футболистами. Но скажу одно: так вести себя, как это делал Вилков, нельзя.
Повторяю, если мы введем систему ВАР, то никто ничего не будет валить на судей. В таком случае решения станут приниматься коллегиально, а сегодня наши арбитры принимают решения, как хотят. Я не говорю абсолютно про всех судей, но то, что было вчера… Такого я не видел даже в первой лиге! Подобной наглости просто нет! Хотя я работал там два года — с «Енисеем» и «Крыльями».
Это футбольный беспредел. Если бы так судили
— Ваша оценка судейства в начале сезона?
— Бывают ошибки, когда судья
В общем, когда у нас появится система ВАР, тогда все это прекратится.
— Руководство «Крыльев» вас поддержало после такого судейства?
— Вы наверняка и сами читали слова Шляхтина (президент самарского клуба. — Прим. «СЭ»), который высказался в поддержку и добавил, что мы должны быть вместе.
— Игорь Егоров говорит, что у вас были эмоции после игры, но вы отойдете и пообщаетесь с ним. Готовы взять трубку, если на телефоне высветится номер Игоря Егорова?
— Вопросов нет, у нас очень хорошие отношения с Егоровым. Мои слова не относились к нему, они были адресованы людям — один из них был на скамейке, другой — в поле (судя по всему, Тихонов, отвечая, перепутал Александра Егорова с Игорем. — Прим. «СЭ»).
— Андрей Валерьевич, я про начальника «Енисея» и бывшего судью Игоря Егорова и спрашиваю. С
— Я не беру трубку с незнакомых номеров и брать не собираюсь. Мой круг общения — люди, которых я знаю. Если
— Как пообщались после игры со своим другом Дмитрием Аленичевым?
— С Димкой… С Дмитрием Анатольевичем мы очень хорошо пообщались, мы с ним в очень хороших отношениях. Мы разговаривали с ним и перед игрой, и после. Я поздравил его с победой. Наши отношения ни в коем случае не испортятся
— Как Аленичев оценил судейство?
— Мы не обсуждали этот момент. Об игре поговорили, но судейство не обсуждали. Мы должны делать свое дело и отвечать за него. Хотя Дмитрий Анатольевич тоже в