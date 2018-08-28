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21:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Василий Уткин сравнил «Зенит» с братской могилой для молодых футболистов

Спортивный журналист Василий Уткин порассуждал о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита» в эфире программы «Эхо Спорт». Полная версия выпуска доступна на Youtube-канале «Эхо Спорт».

Источник: РИА "Новости"

«Вообще, “Зенит” — это могила многих молодых талантов. Путем Новосельцева может пойти любой человек. Там братская могила, извините меня, пожалуйста», — отметил Уткин, рассуждая о слухах, связанных с возможным переходом в «Зенит» защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

27-летний Новосельцев присоединился к «Зениту» летом 2016 года. Защитник не сумел пробиться в основной состав петербургского клуба. На его счету всего пять игр за «Зенит». Вторую половину сезона-2017/2018 он провел на правах аренды в тульском «Арсенале», а перед сезоном-2018/2019 был отправлен на год в махачкалинский «Анжи».

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