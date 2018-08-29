Промес должен остаться, «Легия» отказала ЦСКА: трансферы и слухи РПЛ
Самые громкие трансферные слухи и новости вторника — в традиционном обзоре «СЭ».
Самые громкие трансферные слухи и новости вторника — в традиционном обзоре «СЭ».
«Севилья» на данный момент единственный европейский клуб, реально претендующий на спартаковца Квинси Промеса. Накануне мы уже сообщали, что испанский клуб готов заплатить за голландца 20 миллионов евро — на треть меньше, чем отступные в его контракте. Согласно свежей информации EFE, «Спартак» может снизить сумму трансфера до 25 миллионов, тогда как андалусийцы пока не поднимаются выше обозначенного потолка.
Впрочем, даже если клубы
Развило тему и авторитетное испанское издание Marca, утверждающее, что Промес лишь запасной вариант для «Севильи». Приоритетом является нападающий «Лиона» Мариано Диас, которого также хотел бы вернуть в Мадрид «Реал». И только если эта сделка сорвется, все внимание переключат на лидера «Спартака».
На тему возможного перехода в ЦСКА 19-летнего полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьски высказался известный агент Роман Орещук, хорошо знающий польский футбольный рынок.
— Это очень неплохой, перспективный хавбек. Но, на мой взгляд, это инвестиция в будущее, — подчеркнул Орещук в интервью «СЭ». — Насколько понимаю, «Легия» просит за него 7 миллионов евро. Он столько однозначно не стоит. У клуба из Варшавы сейчас большие финансовые трудности — «дыра» в бюджете в районе 5−6 миллионов. Думаю, если ЦСКА реально хочет приобрести Шиманьски и понимает, как его использовать, чтобы через
Ближе к вечеру польский журналист Роберт Блонски сообщил, что в Варшаве отклонили предложение армейцев, но переговоры продолжаются. Как утверждает этот источник, «Легия» рассчитывает увеличить сумму, которую на данный момент готов заплатить ЦСКА.
Второй по силам отечественный дивизион, в отличие от английского чемпионшипа, редко балует громкими переходами. Тем не менее, они случаются, как, например, было в момент подписания Дмитрием Торбинским соглашения с «Балтикой». Теперь же внимание привлек один из фаворитов
— Связывались с представителем Макеева, но пока более конкретной информации у нас нет, — рассказал «СЭ» спортивный директор южан Андрей Орлов. — К Евгению интерес есть. Планируем два приобретения — игроков в оборону и в группу атаки. Взять кого попало не хотим — только если получится подписать футболистов из нашего
«Оренбург» умеет удивлять нестандартными ходами не только на поле, но и на трансферном рынке. «Енисей», например, наполовину поменял свой прошлогодний состав с прицелом на игроков из
«Уфа» в год дебюта в еврокубках плодотворно поработалана трансферном рынке. У словенского «Домжале», с которым башкирская команда встречалась во 2-м отборочном раунде Лиги Европы, был куплен нападающий Ловро Бизяк. Теперь же состав команды Сергея Томарова может пополнить полузащитник люксембуржского «Прогреса» Оливье Тилль, произведший впечатление в матчах против «Уфы». Как утверждает портал RTL, стороны согласовали четырехлетний контракт, а сумма трансфера составит 250 тысяч евро, но пока в России это не подтверждают.
— Официального контракта пока нет, — сказал «СЭ» гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.
Из других ожидаемых переходов отметим скорое подписание контракта Павла Погребняка с «Уралом». По данным «СЭ», оно состоится в среду, а срок соглашения, скорее всего, составит один год. Играть, правда, форвард сможет только в ноябре, когда полностью восстановится после травмы ахилла.
Что касается Георги Миланова и «Крыльев Советов», то пока болгарин не определился со своим будущим. Кроме Самары у бывшего полузащитника ЦСКА есть варианты в немецкой бундеслиге.