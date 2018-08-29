Текущие события
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо З1
Янг Бойз2
Футбол. Еврокубки
28.08
АЕК1
Види1
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо К0
Аякс0
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
10Первая победа Эмери в «Арсенале» и другие события выходных
00:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес должен остаться, «Легия» отказала ЦСКА: трансферы и слухи РПЛ

Самые громкие трансферные слухи и новости вторника — в традиционном обзоре «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОМЕС И «СЕВИЛЬЯ»: ПОКА ВСЕ ПРОТИВ

«Севилья» на данный момент единственный европейский клуб, реально претендующий на спартаковца Квинси Промеса. Накануне мы уже сообщали, что испанский клуб готов заплатить за голландца 20 миллионов евро — на треть меньше, чем отступные в его контракте. Согласно свежей информации EFE, «Спартак» может снизить сумму трансфера до 25 миллионов, тогда как андалусийцы пока не поднимаются выше обозначенного потолка.

Впрочем, даже если клубы все-таки найдут общий язык, есть еще и условия личного контракта, которые могут сделать переход невозможным. По данным «СЭ», «Севилья» вряд ли потянут зарплату Промеса, который зарабатывает в России 3,8 миллиона, а самый высокооплачиваемый игрок клуба ла лиги — аргентинец Эвер Банега — после вычета налогов получает 3 миллиона. Максимум, что сейчас предлагают Квинси, оклад порядка 2 — 2,2 миллионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Развило тему и авторитетное испанское издание Marca, утверждающее, что Промес лишь запасной вариант для «Севильи». Приоритетом является нападающий «Лиона» Мариано Диас, которого также хотел бы вернуть в Мадрид «Реал». И только если эта сделка сорвется, все внимание переключат на лидера «Спартака».

«ЛЕГИЯ» ПРОСИТ СЛИШКОМ МНОГО

На тему возможного перехода в ЦСКА 19-летнего полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьски высказался известный агент Роман Орещук, хорошо знающий польский футбольный рынок.

— Это очень неплохой, перспективный хавбек. Но, на мой взгляд, это инвестиция в будущее, — подчеркнул Орещук в интервью «СЭ». — Насколько понимаю, «Легия» просит за него 7 миллионов евро. Он столько однозначно не стоит. У клуба из Варшавы сейчас большие финансовые трудности — «дыра» в бюджете в районе 5−6 миллионов. Думаю, если ЦСКА реально хочет приобрести Шиманьски и понимает, как его использовать, чтобы через какое-то время футболист начал приносить пользу, то заплатит максимум 3−4 миллиона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ближе к вечеру польский журналист Роберт Блонски сообщил, что в Варшаве отклонили предложение армейцев, но переговоры продолжаются. Как утверждает этот источник, «Легия» рассчитывает увеличить сумму, которую на данный момент готов заплатить ЦСКА.

«СОЧИ» ЖДЕТ МАКЕЕВА

Второй по силам отечественный дивизион, в отличие от английского чемпионшипа, редко балует громкими переходами. Тем не менее, они случаются, как, например, было в момент подписания Дмитрием Торбинским соглашения с «Балтикой». Теперь же внимание привлек один из фаворитов ОЛИМП-первенства ФНЛ «Сочи», заинтересованный в приглашении бывшего спартаковца Евгения Макеева. Тот, напомним, стал свободным агентом после разрыва контракта с «Ростовом».

Читайте также
«Оренбург» продолжает покорять РПЛ

— Связывались с представителем Макеева, но пока более конкретной информации у нас нет, — рассказал «СЭ» спортивный директор южан Андрей Орлов. — К Евгению интерес есть. Планируем два приобретения — игроков в оборону и в группу атаки. Взять кого попало не хотим — только если получится подписать футболистов из нашего шорт-листа. Если не выйдет, значит, не будет усиления.

ИЗ ПФЛ — В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

«Оренбург» умеет удивлять нестандартными ходами не только на поле, но и на трансферном рынке. «Енисей», например, наполовину поменял свой прошлогодний состав с прицелом на игроков из премьер-лиги, тогда как команду Владимира Федотова в основном пополняли те, кто был на слуху в предыдущем первенстве ФНЛ. Теперь же оренбуржцы обратили внимание на второй дивизион, арендовав у «Казанки» нападающего Артема Галаджана. Он забивал как в молодежном первенстве (7 мячей), так и в ПФЛ (10 в 16 играх), а теперь получит шанс проявить себя на более высоком уровне.

Во время загрузки произошла ошибка.

УФИМСКИЙ ЕВРО-ТУР И ПОГРЕБНЯК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«Уфа» в год дебюта в еврокубках плодотворно поработалана трансферном рынке. У словенского «Домжале», с которым башкирская команда встречалась во 2-м отборочном раунде Лиги Европы, был куплен нападающий Ловро Бизяк. Теперь же состав команды Сергея Томарова может пополнить полузащитник люксембуржского «Прогреса» Оливье Тилль, произведший впечатление в матчах против «Уфы». Как утверждает портал RTL, стороны согласовали четырехлетний контракт, а сумма трансфера составит 250 тысяч евро, но пока в России это не подтверждают.

Читайте также
Президент «Урала»: Попробуем подписать Месси, если он согласится

— Официального контракта пока нет, — сказал «СЭ» гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Из других ожидаемых переходов отметим скорое подписание контракта Павла Погребняка с «Уралом». По данным «СЭ», оно состоится в среду, а срок соглашения, скорее всего, составит один год. Играть, правда, форвард сможет только в ноябре, когда полностью восстановится после травмы ахилла.

Что касается Георги Миланова и «Крыльев Советов», то пока болгарин не определился со своим будущим. Кроме Самары у бывшего полузащитника ЦСКА есть варианты в немецкой бундеслиге.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Легия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главный инсайд дня! На Промеса остался один претендент!
Кто будет капитаном сборной. Ответ Черчесова вас удивит
Стали известны еще три участника группового этапа Лиги чемпионов
Украинка отказалась общаться с журналистом из РФ на US Open
Фавориты КХЛ: ЦСКА пора побеждать не только на льду
Назначен главный арбитр матча РПЛ «Зенит» — «Спартак»
Тренер Нурмагомедова назвал сильные качества Макгрегора
«В семью лезть нельзя! Это святое!»: Тихонов ответил Егорову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь