Промес должен остаться, «Легия» отказала ЦСКА: трансферы и слухи РПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОМЕС И «СЕВИЛЬЯ»: ПОКА ВСЕ ПРОТИВ

«Севилья» на данный момент единственный европейский клуб, реально претендующий на спартаковца Квинси Промеса. Накануне мы уже сообщали, что испанский клуб готов заплатить за голландца 20 миллионов евро — на треть меньше, чем отступные в его контракте. Согласно свежей информации EFE, «Спартак» может снизить сумму трансфера до 25 миллионов, тогда как андалусийцы пока не поднимаются выше обозначенного потолка.

Впрочем, даже если клубы все-таки найдут общий язык, есть еще и условия личного контракта, которые могут сделать переход невозможным. По данным «СЭ», «Севилья» вряд ли потянут зарплату Промеса, который зарабатывает в России 3,8 миллиона, а самый высокооплачиваемый игрок клуба ла лиги — аргентинец Эвер Банега — после вычета налогов получает 3 миллиона. Максимум, что сейчас предлагают Квинси, оклад порядка 2 — 2,2 миллионов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnBsgs1AsEM/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.68518518518518% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnBsgs1AsEM/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Just followed my dream, God did the rest!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/qpromes/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Quincy Promes</a> (@qpromes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-28T14:48:48+00:00">28 Авг 2018 в 7:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Развило тему и авторитетное испанское издание Marca, утверждающее, что Промес лишь запасной вариант для «Севильи». Приоритетом является нападающий «Лиона» Мариано Диас, которого также хотел бы вернуть в Мадрид «Реал». И только если эта сделка сорвется, все внимание переключат на лидера «Спартака».

«ЛЕГИЯ» ПРОСИТ СЛИШКОМ МНОГО

На тему возможного перехода в ЦСКА 19-летнего полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьски высказался известный агент Роман Орещук, хорошо знающий польский футбольный рынок.

— Это очень неплохой, перспективный хавбек. Но, на мой взгляд, это инвестиция в будущее, — подчеркнул Орещук в интервью «СЭ». — Насколько понимаю, «Легия» просит за него 7 миллионов евро. Он столько однозначно не стоит. У клуба из Варшавы сейчас большие финансовые трудности — «дыра» в бюджете в районе 5−6 миллионов. Думаю, если ЦСКА реально хочет приобрести Шиманьски и понимает, как его использовать, чтобы через какое-то время футболист начал приносить пользу, то заплатит максимум 3−4 миллиона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkfX_W-hijM/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BkfX_W-hijM/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank"> #camp #hardwork #legiawarszawa</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/szymanski53/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sebastian Szymański</a> (@szymanski53) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-26T13:52:31+00:00">26 Июн 2018 в 6:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ближе к вечеру польский журналист Роберт Блонски сообщил, что в Варшаве отклонили предложение армейцев, но переговоры продолжаются. Как утверждает этот источник, «Легия» рассчитывает увеличить сумму, которую на данный момент готов заплатить ЦСКА.

«СОЧИ» ЖДЕТ МАКЕЕВА

Второй по силам отечественный дивизион, в отличие от английского чемпионшипа, редко балует громкими переходами. Тем не менее, они случаются, как, например, было в момент подписания Дмитрием Торбинским соглашения с «Балтикой». Теперь же внимание привлек один из фаворитов ОЛИМП-первенства ФНЛ «Сочи», заинтересованный в приглашении бывшего спартаковца Евгения Макеева. Тот, напомним, стал свободным агентом после разрыва контракта с «Ростовом».

Читайте также «Оренбург» продолжает покорять РПЛ

— Связывались с представителем Макеева, но пока более конкретной информации у нас нет, — рассказал «СЭ» спортивный директор южан Андрей Орлов. — К Евгению интерес есть. Планируем два приобретения — игроков в оборону и в группу атаки. Взять кого попало не хотим — только если получится подписать футболистов из нашего шорт-листа. Если не выйдет, значит, не будет усиления.

ИЗ ПФЛ — В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

«Оренбург» умеет удивлять нестандартными ходами не только на поле, но и на трансферном рынке. «Енисей», например, наполовину поменял свой прошлогодний состав с прицелом на игроков из премьер-лиги, тогда как команду Владимира Федотова в основном пополняли те, кто был на слуху в предыдущем первенстве ФНЛ. Теперь же оренбуржцы обратили внимание на второй дивизион, арендовав у «Казанки» нападающего Артема Галаджана. Он забивал как в молодежном первенстве (7 мячей), так и в ПФЛ (10 в 16 играх), а теперь получит шанс проявить себя на более высоком уровне.

УФИМСКИЙ ЕВРО-ТУР И ПОГРЕБНЯК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«Уфа» в год дебюта в еврокубках плодотворно поработалана трансферном рынке. У словенского «Домжале», с которым башкирская команда встречалась во 2-м отборочном раунде Лиги Европы, был куплен нападающий Ловро Бизяк. Теперь же состав команды Сергея Томарова может пополнить полузащитник люксембуржского «Прогреса» Оливье Тилль, произведший впечатление в матчах против «Уфы». Как утверждает портал RTL, стороны согласовали четырехлетний контракт, а сумма трансфера составит 250 тысяч евро, но пока в России это не подтверждают.

— Официального контракта пока нет, — сказал «СЭ» гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Из других ожидаемых переходов отметим скорое подписание контракта Павла Погребняка с «Уралом». По данным «СЭ», оно состоится в среду, а срок соглашения, скорее всего, составит один год. Играть, правда, форвард сможет только в ноябре, когда полностью восстановится после травмы ахилла.