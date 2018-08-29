Дик Адвокат: 10 лет назад «Зенит» стал великим. На матче со «Спартаком» надо отпраздновать!

— В мире мало таких счастливчиков, как я! — сказал Дик по телефону из Гааги. — Осенью 2007-го мы выиграли чемпионат, весной 2008-го — Кубок УЕФА, а летом — Суперкубок. Замечательное было время, замечательный «Зенит»!

— После успеха в Кубке УЕФА от вас никто и не требовал победы над «МЮ», наверняка Петербург праздновал целое лето. Как настраивались на матч?

— Мы оставались командой, способной победить любого. Вспомните — «Байер», «Марсель», «Бавария», для нас не было никакой разницы, с кем играть. И матч с «МЮ» просто казался продолжением победного пути. Да, в 2008-м мы не очень здорово выглядели в российском чемпионате, настал естественный спад, но в Европе «Зенит» все еще хотел побеждать. И делал это.

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— Помните героев матча?

— Герои — все, а тех, кто забивал, конечно, помню, это были Погребняк и Данни, которого мы только что взяли из «Динамо».

— За большую сумму — 30 миллионов евро.

— Хотели сначала купить за 10 миллионов, но у него в контракте с «Динамо» были прописаны огромные отступные. Что ж, у клуба имелись возможности, а Данни был топ-игроком, очень нужным Петербургу. И эта покупка полностью себя оправдала. После меня «Зенит» тратил на футболистов гораздо больше. Но никто не сделал для команды столько, сколько сделал Данни, который приносил пользу почти десять лет. Как начал он в «Зените», великолепно сыграв с «МЮ», так и продолжил. Несмотря на все травмы, он еще играет!

— Да, в «Маритиму». А знаете, что и Погребняк тоже в деле?

— Ух ты! Ему же 37?

— 34, это Аршавину 37.

— А, ну тогда еще есть время поиграть! Где он сейчас?

— Вот-вот подпишет контракт с «Уралом».

— Удачи Павлу! Передавайте привет от Дика! Топ-бомбардир. В Кубке УЕФА забил 10 мячей, как и тот итальянец из «Баварии» — Тони.

— Когда вас ждать в России?

— Если бы «Зенит» позвал отметить десятилетие победы в Суперкубке, приехал бы хоть на выходные! А так — возможно, заскочу осенью, на какой-нибудь еврокубковый матч.

— А в выходные матч со «Спартаком».

— Вот на этой игре и надо отпраздновать победу над «МЮ». Гордиться своей историей — это правильно. Тогда новое поколение увидит хороший пример, и на тот же «Спартак» будет дополнительная мотивация.

— Как вам нынешний «Зенит»?

— Ищет себя, и в последних матчах это получается все лучше. Видно, что у команды есть характер и лидеры. Нравится, как работает Семак. Желаю ему удачи, это приятный человек и, видимо, талантливый специалист. Но «Спартак» очень силен. Сейчас это главный конкурент «Зенита» в России?

— Помните ваши матчи со «Спартаком»?

— Конечно. В первой игре, она была в Москве, мы уступили в самом конце — нам забил Быстров. А болельщики «Спартака» нарисовали про меня шуточный баннер. Непросто было и дальше, зато мы стали чемпионами. А в 2008-м отомстили, победив в Москве.

— Кто выиграет сейчас?