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11:02 (мск), источник: Sport24

Думбия будет играть в Примере, ЦСКА близок к покупке японского форварда. Трансферы и слухи дня

Переходы, которые нельзя пропустить!

Источник: AFP 2018

Главное о РПЛ

Главная мыльная опера этого лета — Квинси Промес и европейские охотники за ним. Вроде бы основной претендент на голландца — «Севилья». И вроде бы сам голландец готов покинуть «Спартак». Красно-белые хотят за игрока 25 млн евро. «Севилья» планирует снизить эту сумму. При этом испанские СМИ уверяют, что для андалусийцев Квинси — лишь запасной вариант. А главная их трансферная цель — форвард «Лиона» Мариано Диас. Но его, кажется, вернет мадридский «Реал»… Об этом сериале читайте во второй половине нашего текста.

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Еще один надоевший сюжет: покупка ЦСКА полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьского. Вчера вечером сначала появилась новость, что поляки отклонили предложение армейцев. Но. Вскоре возникла новая информация: «Легии» нужны деньги после непопадания в Лигу Европы. Поэтому они готовы выслушать улучшенное предложение ЦСКА по Шиманьскому. Первое, в размере 4 миллионов и столько же бонусами, польский клуб не устроило.

Зато с японским рынком у армейцев все успешнее. Как стало известно Sport24, форвард Такума Нисимура уже прошел медобследование для перехода в ЦСКА. Здоровье японца изучали в Германии, и с ним все в порядке. Ранее сообщалось, что Нисимура перейдет в ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна. В этом сезоне японской J-лиги 21-летний Нисимура забил 11 голов в 24 матчах.

И снова о ЦСКА: полузащитник «Спортинга» Вендел хочет уйти из лиссабонского клуба. 21-летний игрок недоволен отсутствием игровой практики и тем, что руководство «львов» заблокировало предложения от других клубов. Собственно, от ЦСКА, «Фламенго» и «Сан-Паулу». Армейцы готовы заплатить за Вендела 8 млн евро.

«Оренбург» завербовал игрока… «Казанки». Это, если что, фарм-клуб «Локомотива». Так-то футболист вполне известный в нашем футболе — Артем Галаджан, блиставший на юношеском уровне за «Локо» и сыгравший шесть матчей за основную команду. Теперь нападающий будет работать в РПЛ — аренда до конца сезона.

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Что в Европе

Сейду Думбия нашел себе работу в Испании. О переходе ивуарийского футболиста официально объявила «Жирона», заключившая с ним трехлетний контракт. Последним клубом Думбия был лиссабонский «Спортинг», который он покинул на правах свободного агента. Официальная презентация 30-летнего форварда состоится сегодня. И о главном: в составе ЦСКА Думбия забил 95 голов в 150 матчах.

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Усиливаться надо всем — даже мадридскому «Реалу». Испанский суперклуб заплатит 20 млн евро за… своего же игрока. Так уж вышло — это обещанный рассказ про еще один сериал. Мариано Диас активно забивает за «Лион», но испанский клуб сохранил 35% прав на форварда и возможность выкупить его обратно за 20 млн евро. Теперь «Реал» активирует опцию, а с самим Диасом заключит пятилетний контракт, сообщает Onda Cera. Форвард из Доминиканской Республики почти не играл за «Реал», но является его воспитанником.

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Наш добрый товарищ Яя Туре скоро снова будет играть в футбол! Одна беда — неизвестно, в каком клубе. Но агент игрока Дмитрий Селюк сообщил, что экс-полузащитник «Манчестер Сити» успешно прошел медобследование в Лондоне… Возможно, Туре снова будет пахать в АПЛ. А, может, просто врачи осматривали его в столице Англии, а переезжает он в другой чемпионат.

«ПСЖ» планирует громкий трансфер — Сергея. Нет, не русского игрока, а Милинковича-Савича из «Лацио». Серба готовы были завербовать чуть ли не все топ-клубы мира. Но пока центральный полузащитник верен Риму. Однако Сергея Милинковича-Савича парижане готовы купить в ближайшие дни — трансферное окно ведь во Франции закрывается 31 августа.

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Напоследок официальный переход: Пако Алькасер действительно будет играть в Дортмунде Аренда у «Барселоны» за 2 млн евро. При этом у немцев есть право выкупа 24-летнего испанца за 25 миллионов. В любом случае, как минимум этот сезон испанский нападающий проведет за «Боруссию».

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