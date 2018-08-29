Думбия будет играть в Примере, ЦСКА близок к покупке японского форварда. Трансферы и слухи дня

Источник: AFP 2018

Главное о РПЛ

Главная мыльная опера этого лета — Квинси Промес и европейские охотники за ним. Вроде бы основной претендент на голландца — «Севилья». И вроде бы сам голландец готов покинуть «Спартак». Красно-белые хотят за игрока 25 млн евро. «Севилья» планирует снизить эту сумму. При этом испанские СМИ уверяют, что для андалусийцев Квинси — лишь запасной вариант. А главная их трансферная цель — форвард «Лиона» Мариано Диас. Но его, кажется, вернет мадридский «Реал»… Об этом сериале читайте во второй половине нашего текста.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnBizPlly86/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnBizPlly86/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#NOTICIA✔| Quincy #Promes del #SpartakdeMoscú (??) suena como una de las posibles incorporaciones para el ataque y reforzar el franco izquierdo. Verticalidad y desborde por una banda, lo contrario del Mudo Vázquez. Sería un muy buen jugador ambidiestro para el ataque, costaría al parecer 20M. . #1890SEVILLISMO #1890SFC</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/1890sevillismo/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sevilla Fútbol Club (2,4K)</a> (@1890sevillismo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-28T13:23:57+00:00">28 Авг 2018 в 6:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один надоевший сюжет: покупка ЦСКА полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьского. Вчера вечером сначала появилась новость, что поляки отклонили предложение армейцев. Но. Вскоре возникла новая информация: «Легии» нужны деньги после непопадания в Лигу Европы. Поэтому они готовы выслушать улучшенное предложение ЦСКА по Шиманьскому. Первое, в размере 4 миллионов и столько же бонусами, польский клуб не устроило.

Зато с японским рынком у армейцев все успешнее. Как стало известно Sport24, форвард Такума Нисимура уже прошел медобследование для перехода в ЦСКА. Здоровье японца изучали в Германии, и с ним все в порядке. Ранее сообщалось, что Нисимура перейдет в ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна. В этом сезоне японской J-лиги 21-летний Нисимура забил 11 голов в 24 матчах.

И снова о ЦСКА: полузащитник «Спортинга» Вендел хочет уйти из лиссабонского клуба. 21-летний игрок недоволен отсутствием игровой практики и тем, что руководство «львов» заблокировало предложения от других клубов. Собственно, от ЦСКА, «Фламенго» и «Сан-Паулу». Армейцы готовы заплатить за Вендела 8 млн евро.

«Оренбург» завербовал игрока… «Казанки». Это, если что, фарм-клуб «Локомотива». Так-то футболист вполне известный в нашем футболе — Артем Галаджан, блиставший на юношеском уровне за «Локо» и сыгравший шесть матчей за основную команду. Теперь нападающий будет работать в РПЛ — аренда до конца сезона.

Что в Европе

Сейду Думбия нашел себе работу в Испании. О переходе ивуарийского футболиста официально объявила «Жирона», заключившая с ним трехлетний контракт. Последним клубом Думбия был лиссабонский «Спортинг», который он покинул на правах свободного агента. Официальная презентация 30-летнего форварда состоится сегодня. И о главном: в составе ЦСКА Думбия забил 95 голов в 150 матчах.

Усиливаться надо всем — даже мадридскому «Реалу». Испанский суперклуб заплатит 20 млн евро за… своего же игрока. Так уж вышло — это обещанный рассказ про еще один сериал. Мариано Диас активно забивает за «Лион», но испанский клуб сохранил 35% прав на форварда и возможность выкупить его обратно за 20 млн евро. Теперь «Реал» активирует опцию, а с самим Диасом заключит пятилетний контракт, сообщает Onda Cera. Форвард из Доминиканской Республики почти не играл за «Реал», но является его воспитанником.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BaMoRZjB3xK/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:26.466666666666665% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaMoRZjB3xK/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">‪On revient cet après midi! #AllezOL ‬ ‪.‬ ‪⚽️ #OLASM ‬ ‪⏰ 20H45 ‬ ‪? @GroupamaStadium</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marianodiazmejia/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mariano Diaz</a> (@marianodiazmejia) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-13T17:55:17+00:00">13 Окт 2017 в 10:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Наш добрый товарищ Яя Туре скоро снова будет играть в футбол! Одна беда — неизвестно, в каком клубе. Но агент игрока Дмитрий Селюк сообщил, что экс-полузащитник «Манчестер Сити» успешно прошел медобследование в Лондоне… Возможно, Туре снова будет пахать в АПЛ. А, может, просто врачи осматривали его в столице Англии, а переезжает он в другой чемпионат.

«ПСЖ» планирует громкий трансфер — Сергея. Нет, не русского игрока, а Милинковича-Савича из «Лацио». Серба готовы были завербовать чуть ли не все топ-клубы мира. Но пока центральный полузащитник верен Риму. Однако Сергея Милинковича-Савича парижане готовы купить в ближайшие дни — трансферное окно ведь во Франции закрывается 31 августа.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl8mOtNAbqJ/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl8mOtNAbqJ/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Back to work ?⚽️?⚪️? @official_sslazio</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergej___21/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergej Milinkovic Savic</a> (@sergej___21) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-01T18:46:19+00:00">1 Авг 2018 в 11:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.