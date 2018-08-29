Полузащиту «Динамо» усилит новый португальский вингер
Португальский вингер Мигель Кардосо из португальской «Тонделы» перешел в московское «Динамо», сообщает Abola.
Португальский вингер Мигель Кардосо из португальской «Тонделы» перешел в московское «Динамо», сообщает Abola.
Футболист уже находится в России и соглашение
Для 24-летнего хавбека, прошедшего подготовку в «Бенфике», это будет второй опыт выступления за иностранный клуб — ранее футболист защищал цвета испанского «Депортиво Ла-Корунья».
За два сезона в «Тонделе» Кардосо сыграл 66 матчей и забил десять мячей.