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12:23 (мск), источник: Газета.Ру

Полузащиту «Динамо» усилит новый португальский вингер

Португальский вингер Мигель Кардосо из португальской «Тонделы» перешел в московское «Динамо», сообщает Abola.

Футболист уже находится в России и соглашение вот-вот будет подписано после завершения всех необходимых юридических и медицинских вопросов. Сообщается, что контракт будет заключен на четыре года.

Для 24-летнего хавбека, прошедшего подготовку в «Бенфике», это будет второй опыт выступления за иностранный клуб — ранее футболист защищал цвета испанского «Депортиво Ла-Корунья».

За два сезона в «Тонделе» Кардосо сыграл 66 матчей и забил десять мячей.

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