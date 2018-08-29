«Спартак» оценил Промеса в €25 млн

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, испанский клуб ведет переговоры с москвичами, пытаясь снизить цену на игрока.

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Московский клуб же хочет получить за игрока €25 млн. В то же время руководство «Севильи» рассчитывает, что сможет приобрести голландца дешевле, учитывая желание Промеса покинуть Россиию. Источник утверждает, что Промес хочет попробовать себя в более сильном чемпионате.

«Севилья» заинтересована в усилении атакующей линии. Ранее андалузцы в качестве приоритетной цели обозначили форварда «Лиона» Мариано Диаса, но он с большой долей вероятности перейдет в «Реал».