Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо К0
Аякс0
Футбол. Еврокубки
28.08
АЕК1
Види1
Футбол. Еврокубки
28.08
Динамо З1
Янг Бойз2
Все события
Фоторепортажи
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
15:28 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» оценил Промеса в €25 млн

Испанская «Севилья» проявляет активный интерес к нидерландскому защитнику московского «Спартака» Квинси Промесу, сообщает Diario de Sevilla.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, испанский клуб ведет переговоры с москвичами, пытаясь снизить цену на игрока.

Читайте также
Препятствием переходу Промеса в «Севилью» может стать его зарплата в Испании

Московский клуб же хочет получить за игрока €25 млн. В то же время руководство «Севильи» рассчитывает, что сможет приобрести голландца дешевле, учитывая желание Промеса покинуть Россиию. Источник утверждает, что Промес хочет попробовать себя в более сильном чемпионате.

«Севилья» заинтересована в усилении атакующей линии. Ранее андалузцы в качестве приоритетной цели обозначили форварда «Лиона» Мариано Диаса, но он с большой долей вероятности перейдет в «Реал».

Ранее сообщалось, что «Монако» не заинтересован в трансфере полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 СК сообщил подробности о нападении на воинский эшелон в Забайкалье
Что случилось с российскими туристами в турецкой Анталье
Роналду отказался от сборной ради «Ювентуса»
Тихонов обозвал всех заиками и больными и уехал в Белоруссию
Потеряли медали: почему Домрачева уехала из России
Лев: Заявления Озила о расизме в сборной Германии преувеличены
«Урал» подписал контракт с Погребняком
Почему молодые российские хоккеисты бегут в США и Канаду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь