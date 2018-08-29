«Спартак» оценил Промеса в €25 млн
Испанская «Севилья» проявляет активный интерес к нидерландскому защитнику московского «Спартака» Квинси Промесу, сообщает Diario de Sevilla.
Испанская «Севилья» проявляет активный интерес к нидерландскому защитнику московского «Спартака» Квинси Промесу, сообщает Diario de Sevilla.
По информации издания, испанский клуб ведет переговоры с москвичами, пытаясь снизить цену на игрока.
Московский клуб же хочет получить за игрока €25 млн. В то же время руководство «Севильи» рассчитывает, что сможет приобрести голландца дешевле, учитывая желание Промеса покинуть Россиию. Источник утверждает, что Промес хочет попробовать себя в более сильном чемпионате.
«Севилья» заинтересована в усилении атакующей линии. Ранее андалузцы в качестве приоритетной цели обозначили форварда «Лиона» Мариано Диаса, но он с большой долей вероятности перейдет в «Реал».
Ранее сообщалось, что «Монако» не заинтересован в трансфере полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.