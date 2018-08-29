«Урал» подписал контракт с футболистом Павлом Погребняком

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня “Урал” подписал контракт с Павлом Погребняком», — сказал собеседник агентства. По информации ТАСС, контракт заключен на один год.

В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление спортсмена, как сообщалось ранее, займет шесть-восемь месяцев.

Погребняк является воспитанником московского «Спартака», за основную команду красно-белых он играл с 2001 по 2005 год. В 2006-м перешел в «Томь», а через год — в «Зенит», с которым стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/08 (в том розыгрыше поделил звание лучшего бомбардира турнира с итальянцем Лукой Тони — по 10 голов) и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка России. После успешного для сборной России чемпионата Европы 2008 года, где команда завоевала бронзовые медали, Погребняк, не принимавший участия в турнире, перешел в немецкий «Штутгарт», за который играл с 2009 по 2012 год. В 2012 году он также был в аренде в английском «Фулхэме».

После «Фулхэма» он перешел в английский «Рединг» (2012−2015), по информации ряда британских СМИ, после вылета «Рединга» из премьер-лиги россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком второго по силе английского дивизиона. В период с 2015 по 2018 год форвард выступал за московское «Динамо», в январе нынешнего года клуб расторг контракт с Погребняком. С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым он стал обладателем Кубка России. В июне текущего года клуб из-за финансовых проблем прекратил существование, а Погребняк стал свободным агентом.