«Урал» подписал контракт с футболистом Павлом Погребняком
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал контракт с 34-летним нападающим Павлом Погребняком. Об этом сообщили ТАСС в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал контракт с 34-летним нападающим Павлом Погребняком. Об этом сообщили ТАСС в
«Сегодня “Урал” подписал контракт с Павлом Погребняком», — сказал собеседник агентства. По информации ТАСС, контракт заключен на один год.
В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление спортсмена, как сообщалось ранее, займет
Погребняк является воспитанником московского «Спартака», за основную команду
После «Фулхэма» он перешел в английский «Рединг» (2012−2015), по информации ряда британских СМИ, после вылета «Рединга» из
За сборную России нападающий играл с 2006 по 2012 год. Он провел 33 матча за национальную команду, забив восемь голов.