Футболист ЦСКА Дзагоев вернется к тренировкам 8 или 9 сентября

Источник: РИА "Новости"

Дзагоев получил травму во время матча за Суперкубок России против московского «Локомотива», который прошел 27 июля в Нижнем Новгороде и завершился победой армейцев в дополнительное время со счетом 1:0.

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Полузащитник был заменен на 13-й минуте встречи. У Дзагоева было диагностировано повреждение икроножной мышцы правой голени.

«Мое восстановление идет по плану. До 6 сентября я прохожу лечение в Германии. 8—9 сентября должен приступить к тренировкам в общей группе с командой», — написал футболист.