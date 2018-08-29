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15:46 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Дзагоев вернется к тренировкам 8 или 9 сентября

ТАСС, 29 августа. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернется к тренировкам 8 или 9 сентября. Об этом сообщает официальный сайт футболиста.

Источник: РИА "Новости"

Дзагоев получил травму во время матча за Суперкубок России против московского «Локомотива», который прошел 27 июля в Нижнем Новгороде и завершился победой армейцев в дополнительное время со счетом 1:0.

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Полузащитник был заменен на 13-й минуте встречи. У Дзагоева было диагностировано повреждение икроножной мышцы правой голени.

«Мое восстановление идет по плану. До 6 сентября я прохожу лечение в Германии. 8—9 сентября должен приступить к тренировкам в общей группе с командой», — написал футболист.

Ранее Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в стартовом матче чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0). Футболист пропустил три последующие игры турнира и вышел на замену в дополнительное время четвертьфинальной встречи с хорватами (основное и дополнительное время — 2:2, 3:4 по пенальти).

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