Маркизио близок к переходу в «Зенит». 3 мнения за и 3 против
Это — топ трансфер, но…
Это — топ трансфер, но…
Если вы еще не читали прощальное письмо Клаудио Маркизио, адресованное «Ювентусу» и его болельщикам, обязательно сделайте это. Даже если не интересуетесь итальянским футболом. Оно — показатель его любви к клубу и человеческих качеств.
Маркизио так и не стал мировой звездой в «Юве», хоть и собрал невероятную коллекцию трофеев. Несмотря на впечатляющий талант, Клаудио был лишь важным звеном бьянконери на стыке 00-х и 10-х, но травма крестообразных связок и последовавшие за ней мелкие повреждения так и не дали ему полностью раскрыть свой потенциал.
Маркизио в любом случае войдет в историю «Ювентуса». Он — коренной туринец, чистокровный пьемонтец, 25 лет отдавший одному клубу и даже не знающий, каково играть на клубном уровне в футболке не
Семикратный чемпион Италии, долгое время являвшийся игроком основы
Он ушел свободным агентом, потому затраты на его трансферы составят только зарплата и подъемные. Маркизио — адекватный и очень скромный человек, который не будет требовать зарплату около 10 млн евро в год. У «Зенита» не было полноценных трансферов этим летом, и подписание Маркизио не будет выглядеть как очередное вбухивание десятков миллионов в попытках зацепиться за первое за много лет чемпионство. В Турине Клаудио получал 3,5 млн евро в год, в России наверняка предложат контракт чуть пожирнее, но для «Зенита» это не будет большой проблемой, учитывая, что в команду может прийти игрок такого класса.
По игре. Лет 6−7 назад Маркизио был подвижным полузащитником, который помогал разыгрывать мяч в центре поля и врывался в штрафную вторым темпом под диагонали от Пирло и Бонуччи (позже — Пьянича). Клаудио за счет своей техники и понимания игры помогал создавать свободные зоны, разгружал плеймейкеров и давал дополнительные функции при взломе атак с низким блоком. В последние годы Клаудио немного сдал в движении и скорости, потому Аллегри чаще использовал его чуть глубже — он страховал Пьянича и больше исполнял роль глубинного плеймейкера. В «Зените» Семак также может использовать его рядом с Паредесом, который испытывает сложности при игре под прессингом. То есть Маркизио будет делать то, чем занимался в первых матчах сезона выбывший на продолжительный срок Кристиан Нобоа — регулировать атаки умными пасами и перемещением. Клаудио может стать метрономом игры, который будет определять темп и развитие атак. В теории это — ключевой футболист центра поля.
Насколько серьезные — только предстоит понять. Факт в том, что «Ювентус» был готов продать своего воспитанника еще год назад, то есть Аллегри не собирался делать на него ставку уже перед началом предыдущего сезона. Объективно, после травмы крестов Маркизио не вернулся на свой прежний уровень и непонятно, вернется ли вообще. В прошлом сезоне Клаудио пропустил 10 туров
И лучше уже не станет.
Это должно настораживать. По таланту Клаудио превосходит и Хедиру, и Джана, и Матюиди, но Аллегри делает ставку именно на них. Они находятся в лучших кондициях и готовы выдавать нужный объем работы. Вопрос омоложения состава — еще один пункт, почему Маркизио покинул «Юве». Здесь и сейчас он может принести пользу, но в перспективе даже двух сезонов Клаудио невозможно предсказать, как он проявит себя вдали от дома. Хотя Бранислав Иванович вполне может посмеяться над этим пунктом.
Точнее, ее отсутствие. «Зенит» не играет в Лиге чемпионов, редко пересекается с
Приглашение Маркизио в «Зенит» — интересная идея, которая добавит статуса нашему чемпионату. Но
Марк Бессонов