Маркизио близок к переходу в «Зенит». 3 мнения за и 3 против

Источник: Sport24

Если вы еще не читали прощальное письмо Клаудио Маркизио, адресованное «Ювентусу» и его болельщикам, обязательно сделайте это. Даже если не интересуетесь итальянским футболом. Оно — показатель его любви к клубу и человеческих качеств.

Маркизио так и не стал мировой звездой в «Юве», хоть и собрал невероятную коллекцию трофеев. Несмотря на впечатляющий талант, Клаудио был лишь важным звеном бьянконери на стыке 00-х и 10-х, но травма крестообразных связок и последовавшие за ней мелкие повреждения так и не дали ему полностью раскрыть свой потенциал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmkrDAaFS5x/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmkrDAaFS5x/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Mille pensieri e mille immagini mi hanno accompagnato per tutta la notte. Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore. Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre. In una giornata dura come questa, mi aggrappo forte a questo principio. Siete la parte più bella di questa meravigliosa storia, per questo motivo tra qualche giorno ci saluteremo in modo speciale. . . . D'altronde l'8 non è altro che un infinito che ha alzato lo sguardo</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marchisiocla8/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Claudio Marchisio</a> (@marchisiocla8) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-17T08:18:02+00:00">17 Авг 2018 в 1:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Маркизио в любом случае войдет в историю «Ювентуса». Он — коренной туринец, чистокровный пьемонтец, 25 лет отдавший одному клубу и даже не знающий, каково играть на клубном уровне в футболке не черно-белых цветов. Маркизио — символ клуба, который ни разу за карьеру не попадал в скандалы и даже скрытый конфликт с Аллегри (в Италии пишут, что таковой и правда был) даже не подумал вынести на публику. Клуадио тихо покинул родной клуб, так как тренер дал ему понять, что будет делать ставку на других исполнителей. Маркизио смирился, тепло попрощался и сейчас находится в поисках нового места работы. Среди вариантов — «Спортинг», «Торонто», пара китайских клубов и «Зенит». Согласно инсайдам, Маркизио уже дал предварительное согласие на переезд в Санкт-Петербург. Давайте разбираться, насколько этот трансфер оправдан.

За

Маркизио — топ

Семикратный чемпион Италии, долгое время являвшийся игроком основы топ-клубы, которому выписывали респекты все тренеры, с кем он работал — от Чиро Феррары до Марчелло Липпи и Макса Аллегри — по определению не может быть слабым футболистом. Маркизио точно будет одной из главных звезд РПЛ (если не главной), его футболки будут скупать в магазинах и вокруг него можно будет строить игру. Даже несмотря на два последних скомканных сезона Клаудио — футболист экстра-класса по меркам нашей лиги, который, если будет находиться в форме, сможет тащить команду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bi93SAplpXp/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:40.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bi93SAplpXp/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Esiste sensazione più bella di questa? Dai non scherziamo ⚪⚫ #JuveVerona #ForzaJuve #MC8</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marchisiocla8/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Claudio Marchisio</a> (@marchisiocla8) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-19T17:00:22+00:00">19 Май 2018 в 10:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За Маркизио не придется платить

Он ушел свободным агентом, потому затраты на его трансферы составят только зарплата и подъемные. Маркизио — адекватный и очень скромный человек, который не будет требовать зарплату около 10 млн евро в год. У «Зенита» не было полноценных трансферов этим летом, и подписание Маркизио не будет выглядеть как очередное вбухивание десятков миллионов в попытках зацепиться за первое за много лет чемпионство. В Турине Клаудио получал 3,5 млн евро в год, в России наверняка предложат контракт чуть пожирнее, но для «Зенита» это не будет большой проблемой, учитывая, что в команду может прийти игрок такого класса.

Маркизио даст баланс в центре поля

По игре. Лет 6−7 назад Маркизио был подвижным полузащитником, который помогал разыгрывать мяч в центре поля и врывался в штрафную вторым темпом под диагонали от Пирло и Бонуччи (позже — Пьянича). Клаудио за счет своей техники и понимания игры помогал создавать свободные зоны, разгружал плеймейкеров и давал дополнительные функции при взломе атак с низким блоком. В последние годы Клаудио немного сдал в движении и скорости, потому Аллегри чаще использовал его чуть глубже — он страховал Пьянича и больше исполнял роль глубинного плеймейкера. В «Зените» Семак также может использовать его рядом с Паредесом, который испытывает сложности при игре под прессингом. То есть Маркизио будет делать то, чем занимался в первых матчах сезона выбывший на продолжительный срок Кристиан Нобоа — регулировать атаки умными пасами и перемещением. Клаудио может стать метрономом игры, который будет определять темп и развитие атак. В теории это — ключевой футболист центра поля.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiE_CptF98O/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:39.10944206008583% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiE_CptF98O/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Lo guardi ricevere il pallone e pensi che qualcosa di meraviglioso possa accadere da un momento all’altro. Alla fine non è per questo che ci innamoriamo del calcio? Sei tutto quello che un bambino sogna quando riceve il suo primo pallone. Grazie per questa meravigliosa storia @andresiniesta8 Lo ves recibir el balón y piensas que algo maravilloso puede suceder de un momento al otro. ¿Al fin y al cabo, no es por esto que nos enamoramos del fútbol? Eres todo aquello que un niño sueña cuando recibe su primer balón. Gracias por esta maravillosa historia @andresiniesta8 #iniesta #infinit8Iniesta</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marchisiocla8/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Claudio Marchisio</a> (@marchisiocla8) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-27T14:51:28+00:00">27 Апр 2018 в 7:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Против

У Маркизио проблемы со здоровьем

Насколько серьезные — только предстоит понять. Факт в том, что «Ювентус» был готов продать своего воспитанника еще год назад, то есть Аллегри не собирался делать на него ставку уже перед началом предыдущего сезона. Объективно, после травмы крестов Маркизио не вернулся на свой прежний уровень и непонятно, вернется ли вообще. В прошлом сезоне Клаудио пропустил 10 туров из-за травм разной степени тяжести. Возможно, проблемы со здоровьем стали уже хроническими, потому в «Зените» (с учетом специфики полей и погодных условий) большую часть времени он может провести в лазарете, а не на поле.

Возраст

И лучше уже не станет.

В январе Клаудио стукнет 33. Плевый возраст по меркам Серии А — вспомните, на каком уровне играли в эти годы Де Росси, Пирло или Гаттузо. Но ни один топ-клуб Европы сейчас не проявляет интереса к Маркизио (вы же не относите к грандам «Монако»?).

Это должно настораживать. По таланту Клаудио превосходит и Хедиру, и Джана, и Матюиди, но Аллегри делает ставку именно на них. Они находятся в лучших кондициях и готовы выдавать нужный объем работы. Вопрос омоложения состава — еще один пункт, почему Маркизио покинул «Юве». Здесь и сейчас он может принести пользу, но в перспективе даже двух сезонов Клаудио невозможно предсказать, как он проявит себя вдали от дома. Хотя Бранислав Иванович вполне может посмеяться над этим пунктом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl9ZG3_FF3k/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl9ZG3_FF3k/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Old Friends, a great atmosphere and pure passion from the fans tonight in Atlanta! Focus on the new season ?? #MLSAllStar #CONTAJUS #MC8</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marchisiocla8/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Claudio Marchisio</a> (@marchisiocla8) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-02T02:10:54+00:00">1 Авг 2018 в 7:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мотивация

Точнее, ее отсутствие. «Зенит» не играет в Лиге чемпионов, редко пересекается с топ-клубами, да и сам Маркизио осознает, что лучшие годы его карьеры остались позади. У итальянца никогда не было проблем из-за характера, он и правда большой профессионал. Но ждать, что он будет феерить так же, как в финале ЛЧ 2015 года — очень наивно.

Приглашение Маркизио в «Зенит» — интересная идея, которая добавит статуса нашему чемпионату. Но каких-то невероятных дивидендов Семаку и его команде этот трансфер может и не принести: слишком много подводных камней. Семак строит новый «Зенит», построенный на игре российских игроков, и приглашение суперзвезд пока слабо коррелирует с политикой, которой придерживается главный тренер. Маркизио — это имя, статус, бренд и стиль. Но не факт — что полноценное усиление для команды на годы вперед.