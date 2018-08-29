Новичок ФК «Урал» Погребняк восстановится от травмы в октябре

Источник: РИА "Новости"

В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии.

«У нас раньше были разговоры о переходе. Ему немного осталось до восстановления. Как только он закончит курс лечения, то появится в общей группе. Вернется в общую группу, скорее всего, в октябре», — сказал Иванов.

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Погребняк является воспитанником московского «Спартака», за основную команду красно-белых он играл с 2001 по 2005 год. В 2006-м перешел в «Томь», а через год — в «Зенит», с которым стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/08 (в том розыгрыше поделил звание лучшего бомбардира турнира с итальянцем Лукой Тони — по 10 голов) и Суперкубка УЕФА, а также Суперкубка России. В 2008 году Погребняк перешел в немецкий «Штутгарт», за который выступал с 2009 по 2012 год. В 2012 году он также был в аренде в английском «Фулхэме».