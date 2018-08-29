Дзюба рассказал об интересе клубов из Англии
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что им интересовались клубы из чемпионата Англии.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что им интересовались клубы из чемпионата Англии.
— Было несколько разговоров с командами из Англии, — сказал Дзюба в интервью 433 TV. — Это не «Арсенал», конечно. «Вест Бромвич»? Нет, чуть повыше. Из середины турнирной таблицы был интерес. Наверное, он и сейчас есть.
Желание переехать? Это мечта любого, но посмотрим, как будет. Я не загадываю. Сделал определенные шаги — посмотрим, как дальше будет. Если останусь в «Зените» — супер. Если будет достойное предложение из Англии — тоже супер.
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 7 матче в составе петербургского клуба, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.