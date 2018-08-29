Дзюба рассказал об интересе клубов из Англии

Источник: РИА "Новости"

— Было несколько разговоров с командами из Англии, — сказал Дзюба в интервью 433 TV. — Это не «Арсенал», конечно. «Вест Бромвич»? Нет, чуть повыше. Из середины турнирной таблицы был интерес. Наверное, он и сейчас есть.

Желание переехать? Это мечта любого, но посмотрим, как будет. Я не загадываю. Сделал определенные шаги — посмотрим, как дальше будет. Если останусь в «Зените» — супер. Если будет достойное предложение из Англии — тоже супер.