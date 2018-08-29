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17:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба рассказал об интересе клубов из Англии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что им интересовались клубы из чемпионата Англии.

Источник: РИА "Новости"

— Было несколько разговоров с командами из Англии, — сказал Дзюба в интервью 433 TV. — Это не «Арсенал», конечно. «Вест Бромвич»? Нет, чуть повыше. Из середины турнирной таблицы был интерес. Наверное, он и сейчас есть.

Желание переехать? Это мечта любого, но посмотрим, как будет. Я не загадываю. Сделал определенные шаги — посмотрим, как дальше будет. Если останусь в «Зените» — супер. Если будет достойное предложение из Англии — тоже супер.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 7 матче в составе петербургского клуба, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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