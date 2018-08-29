Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

Источник: ИТАР-ТАСС

Новое соглашение с 32-летним вратарем рассчитано до 2022 года.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, в школе которого занимался с четырех лет, дебютировал за основную команду в марте 2003 года. 31 мая 2003 года в своем первом матче в чемпионате России — против «Крыльев Советов» (2:0) — отразил пенальти на последних минутах.

В общей сложности он провел за армейский клуб 571 игру, пропустив 491 мяч. На счету голкипера 243 сухие игры, 186 из которых он сыграл в чемпионате России, что является рекордом. В составе клуба по шесть раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/14, 2015/16), обладателем Кубка (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014) страны. Шесть раз становился серебряным призером чемпионата России (2004, 2008, 2010, 2014/15, 2016/17, 2017/18) и два раза — бронзовым (2007, 2011/12).

В сборной России он дебютировал 28 апреля 2004 года в товарищеском матче с командой Норвегии (2:3), пропустив три гола. Всего он провел за сборную 110 матчей (без учета не включенного Международной федерацией футбола в официальный реестр товарищеского матча Россия — Литва от 29 мая 2012 года), в 47 из которых отстоял на ноль, и пропустил 95 мячей.