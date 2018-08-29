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18:58 (мск), источник: ТАСС

Дзюба признан лучшим футболистом пятого тура Российской премьер-лиги

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщила пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

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РПЛ проводит в соцсети «Вконтакте» голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

За Дзюбу проголосовало 48,69% опрошенных или 14 654 пользователя. Второе место в голосовании занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (20,93%), третье — полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес (11,38%).

Дзюба четвертый раз в сезоне стал лучшим игроком тура РПЛ. Ранее он признавался лучшим в первом, третьем и четвертом турах. Во втором туре зрители проголосовали за другого игрока «Зенита» — полузащитника Олега Шатова.

В пятом туре РПЛ «Зенит» в гостях победил «Уфу» со счетом 2:0. Дзюба забил второй гол на 11-й минуте встречи. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице.

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29 июля© Ньюстюб
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