Погребняк объяснил, почему выбрал «Урал»
Новичок «Урала» нападающий Павел Погребняк заявил, что решающую роль в его переходе в екатеринбургский клуб сыграл не финансовый вопрос, а отношение главного тренера и руководителей.
Новичок «Урала» нападающий Павел Погребняк заявил, что решающую роль в его переходе в екатеринбургский клуб сыграл не финансовый вопрос, а отношение главного тренера и руководителей.
— Вероятность моего перехода в «Урал» была высока, — сказал Погребняк в интервью клубной
Привлек меня не финансовый вопрос, а главный тренер и руководство клуба. Обсуждал этот переход с Романом Павлюченко, который положительно отозвался о городе и о команде. Приложу все силы, чтобы вернуться на поле в октябре.
Мы с Парфеновым постоянно были на связи. Он был в курсе моего восстановления. В составе «Урала» есть хорошие нападающие, поэтому место в стартовом составе придется заслужить — конкуренцию никто не отменял. Я хочу быстрее выздороветь и выйти на поле. Цели на сезон? Набирать очки в каждом матче. Я командный игрок и хочу помочь «Уралу».
Напомним, последним клубом Погребняка был «Тосно», за который он провел 8 матчей, забив 4 мяча. Также он выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг’и «Динамо».
В составе сборной России в период с 2006 по 2012 год он провел 33 матча, забив 8 мячей.