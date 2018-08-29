Михаил Вилков: Мечтал работать на матче «Зенит» — «Спартак»

Источник: Спорт-Экспресс

За работу на том матче специалист получил неудовлетворительную оценку. Главный тренер «Крыльев» Андрей Тихонов и вовсе назвал работу Вилкова предвзятой.

ОШИБКА ОДНА, А НЕ ТРИ!

— Удалось пересмотреть матч?

— Конечно. Все судьи через день или на следующий смотрят на свою работу со стороны, чтобы понять ошибки или недочеты — карточки, штрафные и прочие моменты.

— Что думаете?

Я, безусловно, заслужил отрицательную оценку.

— К сожалению, допустил ошибку на 14-й минуте, когда не назначил пенальти за игру рукой в ворота «Енисея». Не могу сказать, что в том моменте выбрал неправильную позицию — она соответствовала рекомендации. Но с того ракурса не увидел игру рукой. В динамичном эпизоде перед моими глазами еще пробежал Огуде и вполоборота стоял Ятченко, и я элементарно не увидел, куда попал мяч и что там произошло. Увы, назначил угловой…

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 5, 27.08.2018, 17:30 Енисей 1 Крылья Советов 0

— ВАР бы вам помог?

— Сейчас модно говорить на эту тему. Безусловно, если бы я посмотрел повтор, то назначил бы 11-метровый.

— Еще один эпизод, который разобрал наш эксперт Александр Бобров: на 33-й минуте вы не наказали Кичина. Будь у вас возможность все вернуть, какую карточку ему показали бы?

— То нарушение явно не тянуло на красную. Кичин играет в мяч — это основный критерий, а уже после согнутыми (не прямыми!) ногами попадает в соперника. Я тогда назначил штрафной удар. Возможно, с натяжкой и можно там было дать желтую карточку. Но ни о какой красной не может быть и речи. У Кичина попытка сыграть в мяч, и он в него играет.

— Согласны, что вторая карточка полузащитника «Крыльев Советов» Ланина получилась ошибочной?

— Нет. На мой взгляд, заслуженное удаление. Там произошла длительная задержка, вследствие которой Обрадович отмахнулся ладонью. Вот и получается, что Ланину показал предупреждение (оно стало вторым для игрока. — Прим. «СЭ») за длительную задержку, а Обрадовичу — за отмашку. Если бы отмашка была акцентированной и не ладошкой, а локтем или кулаком, то это была прямая красная карточка.

В ОБЩЕНИИ С ФУТБОЛИСТАМИ ПРОСКАКИВАЕТ РАБОЧИЙ МАТЕРОК

— Ланин говорит, что вы прогоняли его с поля матом. Это правда?

— Предпочитаю не говорить в прессе о диалогах с футболистами. Они бывают разными. Пусть останутся на футбольном поле.

— Не говоря об этом конкретном эпизоде — бывает ли так, что судьи используют бранную лексику в разговорах с футболистами?

— Мы такие же люди, как и футболисты. И разговоры у нас бывают те же, что и у игроков между собой. Назовем его так: рабочий матерок.

— Понимали, что от работы на игре «Енисей» — «Крылья Советов» зависело ваше назначение на матч «Зенит» — «Спартак»?

— Никто же не будет специально ошибаться, чтобы не получить назначение на эту игру. Это просто глупо!

— Но вам бы хотелось поработать на главной игре всего первого круга?

— Конечно. Всегда приятно работать на больших матчах — таких, как дерби двух столиц, когда переполнены трибуны… О таких играх мечтает каждый арбитр.

— Почему вас так не любят спартаковские болельщики?

— У нас такая работа, что многие нас не любят (усмехается). Хотя лично от болельщиков «Спартака» критики я не слышал.

— Евгений Кафельников, болеющий за красно-белых, готов ставить крупные суммы на матч с «Зенитом» при одном условии: если игру не судит Вилков.

— Я такого не читал, честно (смеется). Но сейчас такой тренд: стало модно комментировать футбол и критиковать судей в соцсетях.

Я ЗА ЗАПРЕТ КРИТИКИ СУДЕЙ

— Как относитесь к идее главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова — запретить критику судей?

— Это, конечно, помогло бы работать спокойнее. А то после каждой игры начинается критика, часто необоснованная. И прежде всего к этому прикладывают руку ваши коллеги. В том числе и Александр Бобров любит поджечь фитиль. Хотя, конечно, у него много и правильных вещей, но некоторые выводы, на мой взгляд, необоснованные.

— Присутствие нижегородца Игоря Егорова, вашего земляка и учителя, на скамейке «Енисея» влияло на вас?

— Ничего на меня на давило! В этом явлении нет ничего особенного. И вообще в российском футболе много нижегородцев — и играют, и руководящие должности занимают. Например, в «Урале» выступает Рома Емельяненко, у нас с ним дружеские отношения. И что я теперь, должен «Уралу» помогать? Ну глупость же!

— Вы общались с Игорем Егоровым до и после игры?

— Он начальник команды, в его обязанностях — прием судей. Мы ужинали, но это нормальная практика для любого клуба.

— А после матча он что-то говорил о вашей работе?

— Нашу работу оценивают инспектор и глава ДСИ, а у Игоря Егорова своя работа в клубе, никак не касающиеся меня.

— Главный тренер самарцев Андрей Тихонов жестко прошелся по вашей работе. Вам есть, что ему ответить?

— Считаю, что все это — рабочие моменты, которые можно было спокойно обсудить, а не раздувать скандал на всю страну. Могу лишь одно сказать: я заметил еще до игры, что Тихонов и руководство клуба были заведены из-за моего назначения. Возможно, этот нерв передался и футболистам. Возможно, поэтому у них была такая бурная реакция на мои решения.

— Он назвал ваши ошибки преднамеренными.