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22:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер «Зенита» Бабурин перешёл в «Рубин» на правах аренды

Голкипер «Зенита» Егор Бабурин продолжит карьеру в «Рубине». 25-летний футболист будет выступать за казанскую команду на правах аренды до конца сезона-2018/19, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Источник: РИА "Новости"

Бабурин является воспитанником академии «Зенита». В 2010 году он дебютировал в молодёжном первенстве России, а с 2012-го привлекался к работе с основным составом клуба, за который провёл семь матчей, в том числе шесть — на ноль.

1 августа Бабурин продлил контракт с «Зенитом». Новое соглашение вратаря с сине-бело-голубыми рассчитано на три сезона.

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