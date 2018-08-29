Голкипер «Зенита» Бабурин перешёл в «Рубин» на правах аренды
Голкипер «Зенита» Егор Бабурин продолжит карьеру в «Рубине». 25-летний футболист будет выступать за казанскую команду на правах аренды до конца сезона-2018/19, сообщает официальный сайт
Голкипер «Зенита» Егор Бабурин продолжит карьеру в «Рубине». 25-летний футболист будет выступать за казанскую команду на правах аренды до конца сезона-2018/19, сообщает официальный сайт
Бабурин является воспитанником академии «Зенита». В 2010 году он дебютировал в молодёжном первенстве России, а с 2012-го привлекался к работе с основным составом клуба, за который провёл семь матчей, в том числе шесть — на ноль.
1 августа Бабурин продлил контракт с «Зенитом». Новое соглашение вратаря с