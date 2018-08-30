РФС временно снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил, что с казанского «Рубина» временно снят запрет на регистрацию новых игроков.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил, что с казанского «Рубина» временно снят запрет на регистрацию новых игроков.
На заседании палаты по разрешению споров РФС было принято такое решение в связи с поступившими ходатайствами от «Рубина» и «Краснодара». Действие запрета приостановлено на срок до 16 сентября.
Запрет был наложен решением палаты по разрешению споров от 14 августа в качестве обеспечительной меры по задолженности казанского клуба перед «Краснодаром» по трансферу полузащитника Вячеслава Подберезкина.