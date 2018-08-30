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16:07 (мск), источник: Р-Спорт

РФС временно снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил, что с казанского «Рубина» временно снят запрет на регистрацию новых игроков.

Источник: РИА "Новости"

На заседании палаты по разрешению споров РФС было принято такое решение в связи с поступившими ходатайствами от «Рубина» и «Краснодара». Действие запрета приостановлено на срок до 16 сентября.

Запрет был наложен решением палаты по разрешению споров от 14 августа в качестве обеспечительной меры по задолженности казанского клуба перед «Краснодаром» по трансферу полузащитника Вячеслава Подберезкина.

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