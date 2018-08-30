Промес решил остаться в «Спартаке»

Источник: Матч ТВ

По информации источника, игрока не устроило предложение испанской «Севильи». Сообщается, что речь идет о четырехлетнем контракте с зарплатой в 3 миллиона евро в год, что значительно ниже дохода футболиста в московском клубе — около 3,8 миллиона евро без учета бонусов.

Положение дел может измениться только в том случае, если испанцы улучшат свое предложение по личному контракту Промеса.