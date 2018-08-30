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17:44 (мск), источник: Матч ТВ

Промес решил остаться в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес принял решение остаться в стане красно-белых.

Источник: Матч ТВ

По информации источника, игрока не устроило предложение испанской «Севильи». Сообщается, что речь идет о четырехлетнем контракте с зарплатой в 3 миллиона евро в год, что значительно ниже дохода футболиста в московском клубе — около 3,8 миллиона евро без учета бонусов.

Положение дел может измениться только в том случае, если испанцы улучшат свое предложение по личному контракту Промеса.

Напомним, что трансферное окно в России и Испании закрывается в ночь с пятницы на субботу.

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