Промес решил остаться в «Спартаке»
Полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес принял решение остаться в стане
Полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес принял решение остаться в стане
По информации источника, игрока не устроило предложение испанской «Севильи». Сообщается, что речь идет о четырехлетнем контракте с зарплатой в 3 миллиона евро в год, что значительно ниже дохода футболиста в московском клубе — около 3,8 миллиона евро без учета бонусов.
Положение дел может измениться только в том случае, если испанцы улучшат свое предложение по личному контракту Промеса.
Напомним, что трансферное окно в России и Испании закрывается в ночь с пятницы на субботу.