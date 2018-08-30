Ну все, Квинси уходит из «Спартака»: что придумает Каррера?
Максим Алланазаров — о, возможно, самой сложной задаче итальянского тренера.
Максим Алланазаров — о, возможно, самой сложной задаче итальянского тренера.
Лето 2014 года. «Спартак» проводит
В ходе той
Тогда казалось, что Квинси имеет мало шансов показать
Август 2018. Темнокожий паренек садится в самолет в одном из московских аэропортов, чтобы прилететь в Испанию, где его ждет процедура медосмотра для «Севильи». Этим пареньком является лучший легионер в истории московского «Спартака» и главный любимчик фанатов
Каким будет «Спартак» без Промеса? Ответить на этот вопрос сейчас не сможет даже Массимо Каррера. В ближайшее время ему придется поломать голову над тем, как будет играть команда в дальнейшем.
«Квинси важный игрок для «Спартака». Он прошел этот своеобразный экзамен. Он доказал, что может играть в футбол на высоком уровне. И как у каждого классного игрока, у него есть амбиции попасть в более сильный чемпионат. Не хочу сказать, что российская лига не важна. Но другие чемпионаты пользуются большим вниманием.
Найти замену Квинси будет очень нелегко. Заменить такого футболиста как Квинси вообще непросто. Чтобы купить
«Спартак» настолько непредсказуем во всех своих проявлениях, что уход лучшего игрока команды вопреки всем законам логики вполне может сказаться на ней положительно. Искать логику внутри и вокруг «Спартака»