Ну все, Квинси уходит из «Спартака»: что придумает Каррера?

Источник: Sport24

Лето 2014 года. «Спартак» проводит пресс-конференцию, посвященную представлению новичка команды Романа Широкова. Одна из самых ярких личностей нашего футбола напрочь затмила собой скромного темнокожего паренька, который неожиданно для всех появился в здании, под конвоем пресс-службы. Руководство «Спартака» объявило о покупке Промеса за несколько минут до начала официального мероприятия.

В ходе той пресс-конференции у Промеса спрашивали знает ли он своего соотечественника Квинси Овусу-Абейе, поигравшего в «Спартаке», на какой позиции любит действовать, и с кем советовался при переходе в «Спартак». Промес много улыбался, а на все вопросы отвечал скромно: хочу прогрессировать, готов играть там, где попросит тренер, а совет переезжать в Москву дал Деми Де Зеув.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm_CXYAAuFs/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.82407407407407% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bm_CXYAAuFs/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Quincy Promes (@qpromes)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-27T14:02:03+00:00">Aug 27, 2018 at 7:02am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда казалось, что Квинси имеет мало шансов показать что-то значимое в «Спартаке». Куплен он был за сумму больше 10 млн, а знали его только те, кто следил за чемпионатом Голландии. По словам генерального директора «Спартака» Романа Асхабадзе, он потратил немало сил, чтобы уговорить Промеса переехать в Россию. И не прогадал.

Август 2018. Темнокожий паренек садится в самолет в одном из московских аэропортов, чтобы прилететь в Испанию, где его ждет процедура медосмотра для «Севильи». Этим пареньком является лучший легионер в истории московского «Спартака» и главный любимчик фанатов красно-белых Квинси Промес.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmljDt4AyI8/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmljDt4AyI8/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Quincy Promes (@qpromes)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-17T16:27:28+00:00">Aug 17, 2018 at 9:27am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Каким будет «Спартак» без Промеса? Ответить на этот вопрос сейчас не сможет даже Массимо Каррера. В ближайшее время ему придется поломать голову над тем, как будет играть команда в дальнейшем.

«Квинси важный игрок для «Спартака». Он прошел этот своеобразный экзамен. Он доказал, что может играть в футбол на высоком уровне. И как у каждого классного игрока, у него есть амбиции попасть в более сильный чемпионат. Не хочу сказать, что российская лига не важна. Но другие чемпионаты пользуются большим вниманием.

Найти замену Квинси будет очень нелегко. Заменить такого футболиста как Квинси вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьезные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодежь. Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть, — сказал Каррера в недавнем интервью Sport24.