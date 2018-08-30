Защитник «Спартака» Кутепов выбыл на два месяца из-за травмы
ТАСС, 30 августа. Защитник сборной России и московского футбольного клуба «Спартак» Илья Кутепов пропустит два месяца
ТАСС, 30 августа. Защитник сборной России и московского футбольного клуба «Спартак» Илья Кутепов пропустит два месяца
Защитник не выходил на поле с момента завершения чемпионата мира — 2018 в России
«На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев», — отметил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.
Ранее Кутепов был вызван в сборную России на матч Лиги наций с командой Турции (7 сентября, Трабзон) и товарищескую встречу с чехами (10 сентября, Ростов-на-Дону). В четверг вместо него в команду был вызван защитник «Рубина» Егор Сорокин.
Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года, в сезоне-2017/18 он провел 27 матчей и забил два гола. На чемпионате мира — 2018 защитник в составе сборной России провел все пять матчей на турнире, отдав одну результативную передачу.