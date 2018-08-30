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21:02 (мск), источник: ТАСС

Защитник «Спартака» Кутепов выбыл на два месяца из-за травмы

ТАСС, 30 августа. Защитник сборной России и московского футбольного клуба «Спартак» Илья Кутепов пропустит два месяца из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

Защитник не выходил на поле с момента завершения чемпионата мира — 2018 в России из-за повреждения. Кутепов прошел в Риме углубленное обследование. По его результатам принято решение, что 25-летнему футболисту необходима операция по устранению паховой грыжи.

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«На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев», — отметил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Ранее Кутепов был вызван в сборную России на матч Лиги наций с командой Турции (7 сентября, Трабзон) и товарищескую встречу с чехами (10 сентября, Ростов-на-Дону). В четверг вместо него в команду был вызван защитник «Рубина» Егор Сорокин.

Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года, в сезоне-2017/18 он провел 27 матчей и забил два гола. На чемпионате мира — 2018 защитник в составе сборной России провел все пять матчей на турнире, отдав одну результативную передачу.

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