Защитник «Спартака» Кутепов выбыл на два месяца из-за травмы

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Защитник не выходил на поле с момента завершения чемпионата мира — 2018 в России из-за повреждения. Кутепов прошел в Риме углубленное обследование. По его результатам принято решение, что 25-летнему футболисту необходима операция по устранению паховой грыжи.

«На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев», — отметил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Ранее Кутепов был вызван в сборную России на матч Лиги наций с командой Турции (7 сентября, Трабзон) и товарищескую встречу с чехами (10 сентября, Ростов-на-Дону). В четверг вместо него в команду был вызван защитник «Рубина» Егор Сорокин.