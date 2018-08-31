Панов: Снова поеду в Питер в спартаковской атрибутике

Источник: Советский спорт

«Вряд ли в «Спартаке» кто-то против Кутепова

— Многие испытывают ощущение дежавю. В прошлом году «Зенит» тоже очень мощно начал чемпионат и к матчу со «Спартаком» подошел на отличном ходу. Тогда питерцы разгромили красно-белых 5:1 — и их досрочно короновали… Что было потом, тоже все знают.

— «Зенит» очень поменялся. Теперь вместо Роберто Манчини — Сергей Семак, при котором игра стабилизировалась. Не спорю, что питерцы выглядят мощно и являются претендентами на золото, но мы точно такие же фавориты сезона, как и они. И в выходные два фаворита просто разыграют три очка: кто бы ни победил, все равно важнее, как ты завершишь чемпионат, а не как начнешь.

— Счет 5:1 в одну или другую сторону не исключаете?

— Очень радует, что в таких матчах практически не бывает нулевых ничьей. Классно для зрителя. Обе команды играют в атаку. Вот в прошлогоднем матче в Питере «Спартак» начал неплохо, но потом посыпались голы. Так бывает. Посмотрите на «Црвену Звезду», которая в среду горела с «Зальцбургом» 0:2, но забила дважды за минуту и теперь будет играть в Лиге чемпионов. «Зенит» сейчас лидер по результативности: у них десять забито, у нас — все-таки пять. Голы рождаются с трудом, но они есть.

— Многое ли для «Спартака» зависит от почти состоявшегося ухода Квинси Промеса в «Севилью»?

— Я вообще совершенно спокойно отношусь к этому. Промес своей игрой доказывал, что является настоящим красно-белым, любит Москву, играет за «Спартак» сердцем. Парень выкладывался, за что ему огромное спасибо. Но вот поступило предложение из хорошего чемпионата, появился шанс проявить себя в амбициозной команде. Если бы он остался — продолжали бы его так же любить. А без него одна проблема отпадает: не надо ломать голову, кем заменить голландца на левом фланге.

— Далеко не все согласятся с вашим утверждением, что голландец выкладывался в каждом матче за «Спартак»…

— Многие болельщики видят футбол по-своему, не собираюсь никого переубеждать. Я вижу, что Промес играет сердцем, пусть у него не всегда все получается. Это нормально, у самого не каждый матч выходил удачным, но дело точно было не в отсутствии самоотдачи. Ну, вот говорят, что Промес играет на чистых мячах. Однако разве его обязанность — стелиться в подкатах? Он отвечает за атакующие действия команды, и у него получается. А в обороне есть кому играть: Георгий Джикия, Самэль Жиго, Роман Зобнин, Денис Глушаков и компания.

— Есть еще Илья Кутепов, окружение которого начало публичную полемику, почему Зобнину улучшили условия, а ему нет.

— У Кутепова есть действующий контракт, который он подписал. Зобнину могли улучшить условия, допустим, по рекомендации тренера, а Кутепов был хорош на чемпионате мира, может хотеть больше, но он даже не основной игрок «Спартака». Лидеры обороны — Жиго и Джикия. Сам Кутепов что хочет? Денег или уйти в «Зенит»? Его не будут держать. Но есть пример Ивана Новосельцева, на который мы все вынуждены ориентироваться. Не хочет Кутепов играть в «Спартаке» — да пожалуйста. Разве кто-то против желания игрока? Зобнин же заслужил поощрение, а Илья пусть потерпит, составит конкуренцию, заиграет — и тогда ему контракт пересмотрят. Вряд ли кто-то в руководстве лично против Кутепова.

«Между мной и Дзюбой есть разница»

— После сумасшедшего гола динамовца Владимира Рыкова в ворота Александра Максименко пошли разговоры: готов ли 20-летний голкипер быть основным в «Спартаке»? Он не развалится перед «Зенитом»?

— Относительно 16-летнего Акинфеева тоже были опасения. Но он в первой же игре вышел на замену, отбил пенальти и стал героем. А через десять с лишним лет все смеялись над его серией в Лиге чемпионов… Пропускать — доля вратаря. А Максименко играет отлично, хотя играть-то на самом деле, по сути, не начал. Пять матчей в чемпионате за основную команду — это очень мало. За карьеру еще будет много ляпов. Вспоминаю, каким вратарем стал Вячеслав Малафеев, хотя в молодости с ним всякое бывало…

— Но Акинфеев или Малафеев не били рекламные щиты после своих ошибок.

— Да это тоже нормально. Допустил ошибку, расстроился. Саша не нужно ничего бояться, даже, если он пропустит сейчас десять — пока он только приобретает опыт, привыкает к давлению. Главное, в нужный момент он отбивает, а пропустить при счете 2:0… С ПАОКом — да, может, гол и получился нелепым, но там вся команда дрогнула. Защитник не добежал, другой недоработал. Как нам говорил один из тренеров: прежде чем обсуждать вратаря, давайте спросим у игроков. Того же Рыкова Зе Луиш или Промес вполне могли накрыть, или хотя бы не дать столько свободы. А Максименко такой опыт пойдет на пользу.

— Сейчас Максименко будет противостоять Артем Дзюба, который сейчас забивает всем и вся. Как относитесь к дзюбомании?

— Молодец. Влюбил в себя всю страну. Его знаменитый жест — очень круто. Ну, так и надо. У нас должен быть русский герой. Сейчас это Дзюба, его все любят и все уважают. Правда, уже пошел клубный сезон, а на этом уровне его уже кто-то любит, а кто-то ненавидит. Я отношусь нормально, радуюсь его успехам. А вот поступки… Не просто так же к нему так относятся спартаковские болельщики. Конечно, он их разозлил словами или наступив на шарф. Но это другой разговор.

— А ведь вы же после дубля французам были национальным героем. Значит, можете сказать, как долго длиться эйфория…

— Слава — она такая. Сегодня ты на коне, и это здорово. Но готов ли человек с этим справляться? У нас же как: чуть что, и тебя сразу сожрут. Надо это понимать. Мне вот, например, столько уделялось внимания, что было очень непросто. Куда бы ни пришел, даже в магазин рядом с домом, тут же: «О, Панов!», начиналась какая-то движуха… Справляется ли с этим Дзюба, спросите у него. Я считаю, что сам справился. Меня вот до сих пор кто-то любит, кто-то ненавидит. Значит, я добился какого-то результата. Не говорят только о том, кто ничего не делает.

— Дзюба похож на вас не только популярностью: Панова любили болельщики «Зенита», а потом возненавидели — у него такая же история со «Спартаком».

— Ну, меня еще и торпедовские и динамовские болельщики любили, как Дзюбу, наверное, ценят в Томске или Ростове. Это футбольная жизнь. Но между нами есть разница в отношении к простым болельщикам.

«Хорошо, не будет Вилкова — а то опять наделал бы дел»

— Но вы же тоже зенитовских фанов провоцируете проспартаковскими постами.

— Да, общаюсь в интернете с болельщиками, но мне неинтересно вести полемику. У всех свое мировоззрение. Чтобы понять другого, надо надеть его ботинки и пройти его путь. А обсуждать и мериться на диване — глупо.

— А на игру в Питер собираетесь? Все же помнят, как в прошлом году вы приехали в спартаковской атрибутике и возникли конфликты.

— И в этот раз приеду в спартаковской атрибутике.

— Понимаете, что не всем это понравится, и снова возможны инциденты?

— Чему быть — того не миновать. Я не боюсь и никогда не боялся этой грязи, быдла. Быдло — есть быдло. Мне есть, что ответить каждому. Вы знаете, сколько в Питере людей болеет за «Спартак»?.. Неужели раз я воспитанник «Зенита», то должен обязательно за него болеть? Ну не болею я за них, что я могу сделать?

Живу обычной жизнью, а в выходные прихожу на стадион и кайфую. Жил бы в Петербурге, ходил бы на «Зенит». Я ничего не имею против «Зенита», болел за них в игре с «Мольде». А доказывать никому ничего не должен.

То, что я должен был «Зениту» — отдавал на поле. Кубок завоевал, любовь показал — все были рады. Меня звали в «Спартак», но я же не согласился на переход. Вот тогда меня еще можно было назвать предателем, а сейчас… Бред какой-то. Лучше давайте порадуемся, что в нашем чемпионате кто-то еще за кого-то болеет. Посмотрите хотя бы на судейство. Вот Михаил Вилков не поставил чистый пенальти в пользу «Крыльев», и теперь не будет работать на игре с «Зенитом». И к лучшему, а то опять понаделал бы дел.