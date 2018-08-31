Футболист сборной Люксембурга Тилль подписал контракт с «Уфой»

На клубном уровне Тилль с 2015 года выступал за люксембургский «Прогресс», который был соперником «Уфы» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы («Уфа» победила по сумме двух матчей). За сборную Люксембурга Тилль играет с 2017 года, в его активе шесть матчей за национальную команду, в которых он забил один гол.