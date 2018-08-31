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11:24 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной Люксембурга Тилль подписал контракт с «Уфой»

ТАСС, 31 августа. Российский футбольный клуб «Уфа» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Люксембурга Оливье Тиллем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

Контракт 21-летнего футболиста с «Уфой» рассчитан на четыре года.

На клубном уровне Тилль с 2015 года выступал за люксембургский «Прогресс», который был соперником «Уфы» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы («Уфа» победила по сумме двух матчей). За сборную Люксембурга Тилль играет с 2017 года, в его активе шесть матчей за национальную команду, в которых он забил один гол.

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