Куинси Промес объявил об уходе из московского «Спартака»

«Я оставляю удивительную спартаковскую семью как игрок, но я всегда буду ее частью. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы создали вместе, мы достигли того, что я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моем путешествии. Мы встретимся снова», — написал Промес.