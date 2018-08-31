Куинси Промес объявил об уходе из московского «Спартака»
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Нидерландов по футболу Куинси Промес в своем официальном микроблоге в Twitter сообщил, что покидает московский «Спартак».
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Нидерландов по футболу Куинси Промес в своем официальном микроблоге в Twitter сообщил, что покидает московский «Спартак».
Как ожидается, хавбек станет игроком «Севильи», он уже находится в расположении испанского клуба.
«Я оставляю удивительную спартаковскую семью как игрок, но я всегда буду ее частью. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы создали вместе, мы достигли того, что я никогда не забуду. Пришло время для новой главы в моем путешествии. Мы встретимся снова», — написал Промес.