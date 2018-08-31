«Это был один из самых ярких иностранцев в истории чемпионатов России». Промес покинул «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Испанский клуб приобрел 26-летнего голландца за 21 млн евро. Спортивные селебрити в соцсетях пожелали Промесу удачи в новом чемпионате.



Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев отметил, что без голландца российская премьер-лига станет скучнее.



«Это был один из самых ярких иностранцев в истории чемпионатов России. Без него станет скучнее. Рад, что футболист выбрал футбол. Жаль, что те, кто эти дни только и говорил про деньги, деньги, не верят в то, что у спортсмена помимо цифр в голове может быть еще самое главное — спортивная мотивация. Удачи Куинси в Испании».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnI8Ch8HhFr/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnI8Ch8HhFr/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Георгий Черданцев (@cherdantsev71)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-31T10:19:10+00:00">31 Авг 2018 в 3:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поблагодарил Промеса за игру в «Спартаке».



«Спасибо за прекрасную игру, голы и страсть лучшему легионеру в истории “Спартака”! Удачи в “Севилье”!» — написал Рабинер в своем твиттере.

Один из самых ярых болельщиков «Спартака», бывший теннисист Евгений Кафельников тоже попрощался с Промесом, удивившись решению красно-белых.



«Куинси Промеса будет не хватать на самой лучшей арене России и в самом лучшем и популярном клубе России! Удачи тебе, братуха.



Вот щас и посмотрим, как будут справляться без Антохи с задачами лидеры команды Глушаков и Комбаров.



Неужели эти 21 миллион € стоило разменивать на полный стадион нашей арены (благодаря Куинси в том же числе). Думаю, что нет, не стоило».

Сам Промес выразил благодарность болельщикам «Спартака» за поддержку.



«Надеюсь, вам понравилось шоу «Маски».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnIuG3egTuI/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.26388888888889% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnIuG3egTuI/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Quincy Promes (@qpromes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-31T08:20:24+00:00">31 Авг 2018 в 1:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже голландец написал более подробное обращение к фанам красно-белых.



«Во-первых, хотел бы сказать, что это решение было трудно принять, но время выбрано правильное. Я покидаю замечательную семью “Спартака”, но я всегда буду ее частью. Спасибо за прекрасные моменты, которые мы создавали вместе, мы добились того, чего я никогда не забуду. Теперь пришло время писать новую главу. Мы еще встретимся!» — сообщил Промес в своем инстаграме.