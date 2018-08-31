Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Ротор
Футбол. Зарубежный
19:00
Ворскла
Черноморец Од
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Жирона
Все события
Фоторепортажи
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
14:37 (мск)

«Это был один из самых ярких иностранцев в истории чемпионатов России». Промес покинул «Спартак»

Сегодня форвард «Спартака» Куинси Промес объявил о переходе в «Севилью».

Источник: РИА "Новости"

Испанский клуб приобрел 26-летнего голландца за 21 млн евро. Спортивные селебрити в соцсетях пожелали Промесу удачи в новом чемпионате.

Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев отметил, что без голландца российская премьер-лига станет скучнее.

«Это был один из самых ярких иностранцев в истории чемпионатов России. Без него станет скучнее. Рад, что футболист выбрал футбол. Жаль, что те, кто эти дни только и говорил про деньги, деньги, не верят в то, что у спортсмена помимо цифр в голове может быть еще самое главное — спортивная мотивация. Удачи Куинси в Испании».

Во время загрузки произошла ошибка.

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поблагодарил Промеса за игру в «Спартаке».

«Спасибо за прекрасную игру, голы и страсть лучшему легионеру в истории “Спартака”! Удачи в “Севилье”!» — написал Рабинер в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из самых ярых болельщиков «Спартака», бывший теннисист Евгений Кафельников тоже попрощался с Промесом, удивившись решению красно-белых.

«Куинси Промеса будет не хватать на самой лучшей арене России и в самом лучшем и популярном клубе России! Удачи тебе, братуха.

Вот щас и посмотрим, как будут справляться без Антохи с задачами лидеры команды Глушаков и Комбаров.

Неужели эти 21 миллион € стоило разменивать на полный стадион нашей арены (благодаря Куинси в том же числе). Думаю, что нет, не стоило».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Промес выразил благодарность болельщикам «Спартака» за поддержку.

«Надеюсь, вам понравилось шоу «Маски».

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже голландец написал более подробное обращение к фанам красно-белых.

«Во-первых, хотел бы сказать, что это решение было трудно принять, но время выбрано правильное. Я покидаю замечательную семью “Спартака”, но я всегда буду ее частью. Спасибо за прекрасные моменты, которые мы создавали вместе, мы добились того, чего я никогда не забуду. Теперь пришло время писать новую главу. Мы еще встретимся!» — сообщил Промес в своем инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Сколько медалей потеряет Россия из-за скандала в биатлоне
Португалия делает шаг к России в рейтинге УЕФА
Криштиану приедет к Моуринью. Интриги грядущей Лиги чемпионов
«Готова прыгнуть двойной Дзюлутц». Страну захватила Дзюбомания
Панов: Снова поеду в Питер в спартаковской атрибутике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь