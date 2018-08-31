«Это был один из самых ярких иностранцев в истории чемпионатов России». Промес покинул «Спартак»
Сегодня форвард «Спартака» Куинси Промес объявил о переходе в «Севилью».
Сегодня форвард «Спартака» Куинси Промес объявил о переходе в «Севилью».
Испанский клуб приобрел 26-летнего голландца за 21 млн евро. Спортивные селебрити в соцсетях пожелали Промесу удачи в новом чемпионате.
Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев отметил, что без голландца российская
«Это был один из самых ярких иностранцев в истории чемпионатов России. Без него станет скучнее. Рад, что футболист выбрал футбол. Жаль, что те, кто эти дни только и говорил про деньги, деньги, не верят в то, что у спортсмена помимо цифр в голове может быть еще самое главное — спортивная мотивация. Удачи Куинси в Испании».
Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поблагодарил Промеса за игру в «Спартаке».
«Спасибо за прекрасную игру, голы и страсть лучшему легионеру в истории “Спартака”! Удачи в “Севилье”!» — написал Рабинер в своем твиттере.
Один из самых ярых болельщиков «Спартака», бывший теннисист Евгений Кафельников тоже попрощался с Промесом, удивившись решению
«Куинси Промеса будет не хватать на самой лучшей арене России и в самом лучшем и популярном клубе России! Удачи тебе, братуха.
Вот щас и посмотрим, как будут справляться без Антохи с задачами лидеры команды Глушаков и Комбаров.
Неужели эти 21 миллион € стоило разменивать на полный стадион нашей арены (благодаря Куинси в том же числе). Думаю, что нет, не стоило».
Сам Промес выразил благодарность болельщикам «Спартака» за поддержку.
«Надеюсь, вам понравилось шоу «Маски».
Позже голландец написал более подробное обращение к фанам
«Во-первых, хотел бы сказать, что это решение было трудно принять, но время выбрано правильное. Я покидаю замечательную семью “Спартака”, но я всегда буду ее частью. Спасибо за прекрасные моменты, которые мы создавали вместе, мы добились того, чего я никогда не забуду. Теперь пришло время писать новую главу. Мы еще встретимся!» — сообщил Промес в своем инстаграме.