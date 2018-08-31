Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов0
Рубин0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки1
Ротор1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ворскла0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Жирона
Все события
Фоторепортажи
10Это Гинер все купил: все новички ЦСКА
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
19:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Очередной футболист-иностранец захотел российское гражданство

Агент парагвайского полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд рассказал, что его клиент задумался над получением российского гражданства. Слова Апплеярда приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Мы рассматриваем возможность получения гражданства России. Пока никакой конкретики — никаких шагов. Это просто идея, которую мы обдумываем. Лоренсо живет в России уже пять лет и может подать документы на получение паспорта», — заявил агент.

Читайте также
В сборной России появится натурализованный игрок. Он родился в Донецке, а вырос в Техасе

Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году. Хавбек провел в составе сборной Парагвая два товарищеских матча и не будет считаться легионером в Российской премьер-лиге в случае смены гражданства.

26 июля российский паспорт получил бразильский нападающий Ари, выступающий за «Краснодар». Он стал четвертым бразильцем, получившим российское гражданство: до него это сделали защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Динамо» Жоазиньо и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме.

Кроме того, российские паспорта есть у немецких футболистов Константина Рауша и Романа Нойштедтера. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов привлекал обоих игроков в состав команды, но они не попали в итоговую заявку на чемпионат мира-2018.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Пара олимпийских чемпионов 2014 года Столбова и Климов распалась
Стал известен гонорар Поветкина за бой против британца Джошуа
Опубликовано видео серьезной аварии на Гран-при Италии
Матч «Ростова» и «Рубина» открывает 6-й тур РПЛ (трансляция)
Стал известен календарь матчей «Спартака» на групповом этапе ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь