Фернандешу предложили сократить зарплату на 40 процентов: агент атакует Штоффельхауса

Источник: Спорт-Экспресс

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза возмущен тем, что клуб предложил его клиенту пойти на резкое понижение зарплаты при переговорах по новому контракту. Нынешнее соглашение португальца с железнодорожниками рассчитан еще на год. В прошлом сезоне хавбек провел за «Локо» 41 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач. А в этом чемпионате выходил на поле во всех пяти турах, причем провел их без замен.

— Я не очень понимаю политику клуба. Когда спортивный директор предлагает игроку урезать зарплату на 40 процентов по новому контракту, о чем можно говорить? Может быть, это сигнал, что Мануэл Фернандеш не нужен «Локомотиву». Иначе подход был бы совсем другим…

— На 40 процентов?

— Да. Фернандеш очень удивлен. Игрок помог команде стать чемпионом, а ему такое предлагают. Это выглядит как наказание, как штраф. Не знаю, что будет дальше. Очевидно, что Штоффельхаус на него не рассчитывает.

— Вы общались на эту тему с Геркусом?

— Да, он в курсе всего.

— Правда, что Штоффельхаус обвинил Фернандеша в непрофессионализме?

— К сожалению, это так. Но я не знаю, что он имел в виду. Я этого не понимаю. Лучше у спортивного директора спросите.

— Ваши действия?

— У нас еще год действует контракт. Мануэл профессионал, он будет его выполнять. Но такое ощущение, что в будущем Ману им не нужен…

— А что говорит Семин?

— Я не знаю, с ним лично я не разговаривал.

— Может быть, Фернандешу урезают зарплату из-за возраста — ему зимой будет 33 года.

— Не знаю, чем они руководствуются. Видимо, началась новая политика в клубе. Наверное, новых игроков будут приглашать. Думаю, для спортивного директора не важно, что Фернандеш был одним из ключевых игроков в «Локомотиве».

Шансы на то, что мы переподпишем контракт, небольшие. При этом в «Локомотиве», наверное, потом захотят сказать, что Фернандеш отказался от их предложения. Но никто же не озвучивает, что футболисту предложили пойти на резкое понижение зарплаты.

— А вы на каких условиях хотите продлить контракт?

— На тех, которые есть сейчас. Мы даже на копейки не просим поднять зарплату. Мы не просим ничего лишнего. Хотим получить то, что есть.

«Он преследует свои интересы»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков резко отреагировал на слова агента полузащитника Мануэла Фернандеша Паулу Барбозы, который заявил, что его клиента выдавливают из клуба и настаивают на понижении зарплаты.

— Я агентов не комментирую, потому что они преследуют свои собственные интересы, а не интересы игрока, у которого еще год контракта, — сказал Мещеряков.