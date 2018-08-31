Травмированный футболист «Спартака» Кутепов успешно перенес операцию

Операция прошла в пятницу в одной из клиник Рима. В понедельник, 3 сентября, 25-летний защитник вернется в Москву. Игрок выбыл из строя на два месяца.

«Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернется в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнется процесс реабилитации. На полное восстановления футболиста потребуется около двух месяцев с момента операции», — сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Кутепов в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира, но в новом сезоне пока не провел ни одного матча за «Спартак». При этом защитник был вызван в состав сборной России на матч группового этапа Лиги наций с командой Турции и товарищескую игру с чехами, но в итоге в заявке национальной команды его заменил игрок «Рубина» Егор Сорокин.