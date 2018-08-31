Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов0
Рубин0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки1
Ротор1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ворскла0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Жирона
Все события
Фоторепортажи
10Это Гинер все купил: все новички ЦСКА
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
19:23 (мск), источник: Р-Спорт

Травмированный футболист «Спартака» Кутепов успешно перенес операцию

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию по устранению паховой грыжи, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Источник: РИА "Новости"

Операция прошла в пятницу в одной из клиник Рима. В понедельник, 3 сентября, 25-летний защитник вернется в Москву. Игрок выбыл из строя на два месяца.

«Операция прошла без технических сложностей. В понедельник Илья вернется в Москву. Ему предписано 20 дней полного покоя, после чего начнется процесс реабилитации. На полное восстановления футболиста потребуется около двух месяцев с момента операции», — сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Кутепов в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира, но в новом сезоне пока не провел ни одного матча за «Спартак». При этом защитник был вызван в состав сборной России на матч группового этапа Лиги наций с командой Турции и товарищескую игру с чехами, но в итоге в заявке национальной команды его заменил игрок «Рубина» Егор Сорокин.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кому выгоден биатлонный скандал
Как фанаты "Спартака" прокомменитровали уход Промеса из команды
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Очередной футболист-иностранец захотел российское гражданство
Пара олимпийских чемпионов 2014 года Столбова и Климов распалась
Стал известен гонорар Поветкина за бой против британца Джошуа
Опубликовано видео серьезной аварии на Гран-при Италии
Матч «Ростова» и «Рубина» открывает 6-й тур РПЛ (трансляция)
Стал известен календарь матчей «Спартака» на групповом этапе ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь