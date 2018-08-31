Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Жирона
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лион0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-960
Боруссия Д0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан1
Рома0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе0
Вальядолид0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов1
Рубин1
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки1
Ротор1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ворскла2
Черноморец Од1
Все события
Фоторепортажи
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
10Это Гинер все купил: все новички ЦСКА
21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» отпустила Облякова в ЦСКА после затянувшихся переговоров

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» и ЦСКА в последние часы согласовали трансфер полузащитника Ивана Облякова.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Некоторые российские СМИ утром сообщили, что сделка завершена, однако переговоры о переходе 20-летнего футболиста в стан «армейцев» затянулись и сделка могла сорваться. Тем не менее, в итоге уфимский клуб дал согласие на трансфер. Сейчас обсуждаются условия контракта игрока с ЦСКА.

Обляков выступает за «Уфу» с 2016 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек провёл пять матчей (4 — в основе) за клуб и отметился результативной передачей.

Напомним, что сегодня «Уфа» объявила о приобретении 21-летнего полузащитника сборной Люксембурга и клуба «Прогресс Нидеркорн» Оливье Тилля.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Это мой партнер, я без него не могу!» - о ком так тепло отзывается Роналду
Российские болельщицы сводят с ума РФПЛ! Где вы видели таких красоток?
«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом», продлив безвыигрышную серию
50 лучших игроков стартующего сезона КХЛ: рейтинг «СЭ»
«Бешикташ» предпринял попытку приобрести футболиста «Спартака»
В пробе американца найдена составляющая «коктейля Родченкова»
Криштиану Роналду не получил вызов в сборную Португалии
Молодежь завидует: как выглядит Роберто Манчини в 53 года (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь