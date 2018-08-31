«Уфа» отпустила Облякова в ЦСКА после затянувшихся переговоров
Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» и ЦСКА в последние часы согласовали трансфер полузащитника Ивана Облякова.
Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» и ЦСКА в последние часы согласовали трансфер полузащитника Ивана Облякова.
Некоторые российские СМИ утром сообщили, что сделка завершена, однако переговоры о переходе 20-летнего футболиста в стан «армейцев» затянулись и сделка могла сорваться. Тем не менее, в итоге уфимский клуб дал согласие на трансфер. Сейчас обсуждаются условия контракта игрока с ЦСКА.
Обляков выступает за «Уфу» с 2016 года. В нынешнем сезоне Российской
Напомним, что сегодня «Уфа» объявила о приобретении 21-летнего полузащитника сборной Люксембурга и клуба «Прогресс Нидеркорн» Оливье Тилля.