«Уфа» отпустила Облякова в ЦСКА после затянувшихся переговоров

Некоторые российские СМИ утром сообщили, что сделка завершена, однако переговоры о переходе 20-летнего футболиста в стан «армейцев» затянулись и сделка могла сорваться. Тем не менее, в итоге уфимский клуб дал согласие на трансфер. Сейчас обсуждаются условия контракта игрока с ЦСКА.