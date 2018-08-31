«Спартак» отклонил предложение «Бешикташа» по Ханни в размере € 8 млн

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, алжирский футболист хотел перейти в «Бешикташ», который предложил за него красно-белым € 8 млн. Однако «Спартак» ответил отказом. Московский клуб был готов расстаться с Ханни за сумму в размере не менее € 15 млн.

Ханни перешёл в «Спартак» из «Андерлехта» в январе. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний футболист принял участие только в одном матче за красно-белых.