«Спартак» отклонил предложение «Бешикташа» по Ханни в размере € 8 млн
Турецкий «Бешикташ» предпринял попытку приобрести полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни, сообщает Le Buteur.
Турецкий «Бешикташ» предпринял попытку приобрести полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни, сообщает Le Buteur.
По информации издания, алжирский футболист хотел перейти в «Бешикташ», который предложил за него
Ханни перешёл в «Спартак» из «Андерлехта» в январе. В нынешнем сезоне Российской
Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что провёл беседу с Ханни по поводу его недовольства положением в команде. Алжирский полузащитник хочет получать больше игрового времени.