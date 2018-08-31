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22:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» отклонил предложение «Бешикташа» по Ханни в размере € 8 млн

Турецкий «Бешикташ» предпринял попытку приобрести полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни, сообщает Le Buteur.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, алжирский футболист хотел перейти в «Бешикташ», который предложил за него красно-белым € 8 млн. Однако «Спартак» ответил отказом. Московский клуб был готов расстаться с Ханни за сумму в размере не менее € 15 млн.

Ханни перешёл в «Спартак» из «Андерлехта» в январе. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний футболист принял участие только в одном матче за красно-белых.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что провёл беседу с Ханни по поводу его недовольства положением в команде. Алжирский полузащитник хочет получать больше игрового времени.

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