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22:22 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом», продлив безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей

ТАСС, 31 августа. Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

Счет в матче на 37-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Алексей Ионов. Защитник гостей Егор Сорокин сравнял счет на 50-й минуте.

«Ростов» второй раз в текущем сезоне РПЛ не смог выиграть матч. Впервые ростовчане потеряли очки в домашнем матче третьего тура против самарских «Крыльев Советов» (0:1). Остальные четыре матча «Ростов» выиграл. Ростовский клуб набрал 13 очков в шести турах и поднялся на второе место в таблице.

«Рубин» не может одержать победу в пятом матче РПЛ подряд. Последний раз казанцы выиграли в чемпионате России 29 июля в матче первого тура РПЛ против «Краснодара» (2:1). С тех пор «Рубин» один раз проиграл и четыре матча закончил вничью. Казанский клуб набрал семь очков и занимает седьмое место.

В следующем матче 16 сентября «Ростов» на выезде сыграет с «Уфой». «Рубин» в тот же день на своем поле примет красноярский «Енисей».

Ростов 1:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
31.08.2018, 19:30 Зрители: 40012 основной раунд: 6-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Курбан Бердыев
Голы
37′ Алексей Ионов 11
80 Егор Сорокин (И. Коновалов) 50′
Составы
Илья Абаев 31
51′ Сергей Паршивлюк 4
Дмитрий Скопинцев 77
Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
Аяз Гулиев 8
8′ Александр Гацкан (к) 84
59′ 69′ Артур Юсупов 7
Тимофей Калачев 2
77′ Бьорн Сигурдарсон 9
Элдор Шомуродов 14
88′ Алексей Ионов 11
Александр Зуев 10
23 Иван Коновалов
30 Федор Кудряшов
91 Виталий Устинов
4 Флорес Чико
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
80 Егор Сорокин
15 Игорь Коновалов 65′
18 Павел Могилевец
10 Дмитрий Полоз 77′
11 Александр Бухаров
20 Сердар Азмун 85′ 78′
77 Реза Шекари 89′
88 Руслан Камболов 88′ 63′
14 Владимир Гранат
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 1
3 Угловые 4
9 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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