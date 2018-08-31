«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом», продлив безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей

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Счет в матче на 37-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Алексей Ионов. Защитник гостей Егор Сорокин сравнял счет на 50-й минуте.

«Ростов» второй раз в текущем сезоне РПЛ не смог выиграть матч. Впервые ростовчане потеряли очки в домашнем матче третьего тура против самарских «Крыльев Советов» (0:1). Остальные четыре матча «Ростов» выиграл. Ростовский клуб набрал 13 очков в шести турах и поднялся на второе место в таблице.

«Рубин» не может одержать победу в пятом матче РПЛ подряд. Последний раз казанцы выиграли в чемпионате России 29 июля в матче первого тура РПЛ против «Краснодара» (2:1). С тех пор «Рубин» один раз проиграл и четыре матча закончил вничью. Казанский клуб набрал семь очков и занимает седьмое место.