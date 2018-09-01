«Спартак» против Дзюбы: как это будет?
В центральном матче шестого тура «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом». Главная задача обороны
В центральном матче шестого тура «Спартак» в гостях сыграет с «Зенитом». Главная задача обороны
В воскресенье «Спартаку» предстоит сдержать сильнейшую линию атаки на данный момент. В матчах с командами, умеющими нападать,
Самое сложное для любого соперника — нейтрализация Дзюбы. Это лучший игрок летнего отрезка, который в семи матчах набрал восемь очков по системе «гол+пас». На чемпионате мира у Артема выросли крылья, и теперь он неудержим — наверное, можно говорить о том, что сейчас он показывает свой лучший футбол в карьере. Да, похожие вспышки результативности были и раньше. Но тогда был крутой помощник Халк. А сейчас Дзюба сам тащит команду.
Массимо Каррера понимает, насколько опасен Дзюба. Важно — не дать приблизиться Артему к штрафной.
Сказать легко. Осуществить как? Дзюба — лидер сезона по касаниям мяча в штрафной (в среднем 6,2 за 90 минут). А еще он лучший по xG (ожидаемым голам) — 2,65. Точность ударов — 50%, и это второй показатель после, кстати, Зе Луиша (58%). Иными словами, Дзюба легко получает мяч в штрафной площади, и не
Дзюба великолепен. Принято считать, что возрастные игроки не могут прогрессировать. Нападающий «Зенита» доказывает обратное. Он всегда здорово боролся в воздухе и закрывал мяч корпусом, а теперь еще и довольно часто обыгрывает оппонентов — 6,5 обводок против 4,3 в прошлом сезоне. Он прекрасно скидывает мяч, может его подержать, всегда находится в движении и обладает приличной для таких габаритов скоростью.
Ситуация для «Спартака» осложняется тем, что Дзюба не единственный, от кого исходит угроза. «Зенит» это продемонстрировал уже несколько раз. Пока все внимание защитников сосредоточено на лидере, на авансцену выходят Заболотный, Ерохин или Дриусси. Заблокировать одного высокого игрока можно. А сразу троих? Этим и хорош «Зенит» на старте сезона: используя сильные стороны атакующих игроков, он блестяще продавливает любую оборону.
Каррере предстоит поломать голову. Интересно то, что «Зенит» не изобрел ничего нового, новаторского, более того — его атака
Не так все просто, разумеется. Подачи с флангов и вообще игра навесами — это лишь один способ. У «Зенита» очень даже неплохая комбинационная игра: высокий темп, мысль — все на месте. Просто события последних матчей подчеркнули силу команды именно в верховой игре. Питерцы начинали плохо, но во втором тайме уничтожали соперника. Именно что давили. Исключение — игра в Уфе, где все было решено в первые 10−15 минут.
Что можно сделать? Играть плотнее с Дзюбой. Ну, это и так понятно. Жиго ниже ростом, но в верховой борьбе — настоящий ас. У него 64% выигранных верховых дуэлей — третий показатель в
Необходима компактность, которая возможна в игре вторым номером. В пятом туре
Компактность — это еще и функционирующие фланги. Оборону взламывают в основном через зоны инсайдов, где у «Спартака» не все благополучно. Мельгарехо доказал, что должен играть с первых минут. А вот Рассказову похвастаться нечем. С другой стороны, у «Зенита» правый фланг мощнее — Смольников и Мак. А значит, основной удар придется на Мельгарехо. Вряд ли с учетом всего Каррера выпустит Комбарова. Это уже слишком.
Можно сыграть первым номером. Тоже отличный ход, учитывая, что «Зенит»,