«Спартак» против Дзюбы: как это будет?

ЗЕНИТОВСКИЙ ОНАГР

В воскресенье «Спартаку» предстоит сдержать сильнейшую линию атаки на данный момент. В матчах с командами, умеющими нападать, красно-белые пока выглядели слабо. Победа в Краснодаре — удачное стечение обстоятельств, что признали сами спартаковцы; во втором тайме оборона развалилась и не контролировала ситуацию. А перед этим был выезд в Салоники, где по ходу встречи в командном механизме сломалось почти все.

«Зенит» сильнее всех предыдущих соперников. Он научился взламывать любые крепости, даже играя в меньшинстве. Что уж говорить об атакующих командах? Он прекрасно готов физически, что демонстрирует во вторых таймах — шестнадцать забитых мячей против пяти в первых. А главный хит старта сезона — замены Сергея Семака: Заболотный в связке с Дзюбой и Ерохиным — это своего рода гигантский онагр, пробивающий любую стену.

Самое сложное для любого соперника — нейтрализация Дзюбы. Это лучший игрок летнего отрезка, который в семи матчах набрал восемь очков по системе «гол+пас». На чемпионате мира у Артема выросли крылья, и теперь он неудержим — наверное, можно говорить о том, что сейчас он показывает свой лучший футбол в карьере. Да, похожие вспышки результативности были и раньше. Но тогда был крутой помощник Халк. А сейчас Дзюба сам тащит команду.

Массимо Каррера понимает, насколько опасен Дзюба. Важно — не дать приблизиться Артему к штрафной.

Сказать легко. Осуществить как? Дзюба — лидер сезона по касаниям мяча в штрафной (в среднем 6,2 за 90 минут). А еще он лучший по xG (ожидаемым голам) — 2,65. Точность ударов — 50%, и это второй показатель после, кстати, Зе Луиша (58%). Иными словами, Дзюба легко получает мяч в штрафной площади, и не где-то на периферии, а в опасной близости от ворот соперника. И все делает качественно: единоборства, дриблинг, удары.

Дзюба великолепен. Принято считать, что возрастные игроки не могут прогрессировать. Нападающий «Зенита» доказывает обратное. Он всегда здорово боролся в воздухе и закрывал мяч корпусом, а теперь еще и довольно часто обыгрывает оппонентов — 6,5 обводок против 4,3 в прошлом сезоне. Он прекрасно скидывает мяч, может его подержать, всегда находится в движении и обладает приличной для таких габаритов скоростью.

Ситуация для «Спартака» осложняется тем, что Дзюба не единственный, от кого исходит угроза. «Зенит» это продемонстрировал уже несколько раз. Пока все внимание защитников сосредоточено на лидере, на авансцену выходят Заболотный, Ерохин или Дриусси. Заблокировать одного высокого игрока можно. А сразу троих? Этим и хорош «Зенит» на старте сезона: используя сильные стороны атакующих игроков, он блестяще продавливает любую оборону.

ЧТО ДЕЛАТЬ «СПАРТАКУ»?

Источник: Спорт-Экспресс

Каррере предстоит поломать голову. Интересно то, что «Зенит» не изобрел ничего нового, новаторского, более того — его атака довольно-таки прямолинейна. И мы бы обязательно делали на этом акцент — что-то у Семака с фантазией плохо! Да дело в том, что эта модель поразительно эффективна. Уже все знают: есть Дзюба и Ерохин, которым часто подают с флангов, а во втором тайме выйдет Заболотный. Знают — но ничего сделать не могут.

Не так все просто, разумеется. Подачи с флангов и вообще игра навесами — это лишь один способ. У «Зенита» очень даже неплохая комбинационная игра: высокий темп, мысль — все на месте. Просто события последних матчей подчеркнули силу команды именно в верховой игре. Питерцы начинали плохо, но во втором тайме уничтожали соперника. Именно что давили. Исключение — игра в Уфе, где все было решено в первые 10−15 минут.

Что можно сделать? Играть плотнее с Дзюбой. Ну, это и так понятно. Жиго ниже ростом, но в верховой борьбе — настоящий ас. У него 64% выигранных верховых дуэлей — третий показатель в премьер-лиге. Он и будет играть с Дзюбой. А кто с Ерохиным? А с другими? Можно перейти на модель с тремя центральными защитниками, но «Спартак» так не играл давно. К тому же травмы у Кутепова и Боккетти. Петкович? «Зенит» будет рад.

Необходима компактность, которая возможна в игре вторым номером. В пятом туре красно-белые владели мячом меньше всех; правда, тогда они забили два быстрых гола. Это будет оправдано. Или нет? Игра вторым номером подразумевает контратаки, а они в «Спартаке» почти всегда развиваются при участии Промеса, которого все последние дни отправляли в Севилью.

Компактность — это еще и функционирующие фланги. Оборону взламывают в основном через зоны инсайдов, где у «Спартака» не все благополучно. Мельгарехо доказал, что должен играть с первых минут. А вот Рассказову похвастаться нечем. С другой стороны, у «Зенита» правый фланг мощнее — Смольников и Мак. А значит, основной удар придется на Мельгарехо. Вряд ли с учетом всего Каррера выпустит Комбарова. Это уже слишком.

Есть проблема в опорной зоне, где разрушение работает по большим праздникам. «Зенит» хорош вторым темпом; да и первый в порядке — быстрая доставка мяча. Надо избежать глупых потерь и не ошибаться позиционно. Тогда на центральных защитников свалится нагрузка, с которой они справятся. Если где-то треснет — на флангах или в опорной зоне — вполне может повториться сценарий последних питерских матчей «Спартака».