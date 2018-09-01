«Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу

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Одержав две победы подряд, чемпион страны «Локомотив» поправил свое турнирное положение и в случае очередного успеха может подняться на четвертое место. Команда Юрия Семина все еще находится числе команд с худшим в премьер- лиге нападением (три гола в пяти матчах). Неделю назад в домашней игре с «Анжи» (2:1) победный мяч забил Федор Смолов. Лучший бомбардир «Краснодара» открыл счет своим голам за новый клуб, и теперь 28-летнему форварду предстоит проявить себя в игре против против бывшей команды.

«Краснодар» после ухода Смолова забил в трех матчах лишь два гола, потеряв из-за дисквалификации нападающего Ари, который против «Локомотива» не сыграет. 32-летний форвард прошлый сезон провел в аренде в столичной команде, став чемпионом России, но после возвращения в Краснодар отметился лишь удалением во встрече со «Спартаком» (0:1). Без Ари и Смолова основным нападающим «Краснодара» стал 19-летний Иван Игнатьев, который забить пока не может. Зато впервые в Российской премьер-лиге (РПЛ) отличился его ровесник Магомед-Шапи Сулейманов, спасший «Краснодар» от поражения во встрече с «Оренбургом» (1:1).

«Локомотивом» и «Краснодаром» руководят самый возрастной и самый молодой тренеры премьер-лиги — 71-летний Юрий Семин и 35-летний Мурад Мусаев. В 1983 году, когда родился Мусаев, Семин возглавил второй клуб в своей карьере — «Памир» из Душанбе. В конце прошлого сезона Мусаеву удалось победить во главе «Краснодара» команду Семина со счетом 2:0, тогда двумя мячами отметился Смолов. При этом «Локомотив» остается одним из самых неудобных соперников для кубанцев, которые уступали железнодорожникам девять раз в 14 матчах.

Предстоящая встреча пройдет на стадионе «Краснодар» в 19:00 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов из Санкт- Петербурга.

ЦСКА рассчитывает на вторую победу

В 16:30 мск на столичной «ВЭБ-Арене» ЦСКА сыграет с «Уралом», который в 10 гостевых матчах с армейцами лишь раз сумел добиться ничьей — случилось это в 1996 году. Не без труда, но ЦСКА обыграл «Урал» и в домашней игре прошлого сезона (1:0), ставшей первой для команд в 2018 году. Победный мяч забил Алан Дзагоев, продолжающий восстанавливаться после травмы, полученной в матче за Суперкубок России.

Неделю назад команда Дмитрия Парфенова сумела одержать первую победу в чемпионате, со счетом 2:1 обыграв «Ахмат», при этом из пяти голов уральцев в сезоне три значатся на счету румынского полузащитника Эрика Бикфальви. Для усиления атаки был подписан контракт с бывшим подопечным Парфенова по «Тосно» Павлом Погребняком, но 34-летний форвард травмирован и играть сможет лишь к концу осени.

ЦСКА в предыдущем домашнем матче разгромил тульский «Арсенал» (3:0), однако эта победа для заметно омолодившихся армейцев остается единственной в пяти турах. ЦСКА продолжает усиливаться молодыми футболистами, в пятницу клуб объявил о переходе 19-летнего исландского полузащитника Арнора Сигурдссона из шведского «Норчепинга» и 21-летнего японского форварда из команды «Вегалта Сэндай» Такумы Нисимуры. Согласовали армейцы переход и 20-летнего полузащитника «Уфы» Ивана Облякова.

Главным арбитром матча ЦСКА и «Урала» назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Самара ждет первую победу «Крыльев»

Субботний игровой день стартует на «Самара-Арене», где «Крылья Советов» встретятся с «Анжи». Обе команды одержали на старте сезона лишь по одной победе, расположившись в зоне вылета, причем побеждали волжане и махачкалинцы в гостях. На своем стадионе подопечные Андрея Тихонова после возвращения в премьер-лигу провели уже три игры, не забив ни одного мяча. Положительным можно назвать только результат стартового матча с ЦСКА (0:0), после чего самарцы уступили дома «Оренбургу» (0:3) и «Локомотиву» (0:1).

«Крылья Советов» в конце трансферного периода серьезно усилились, одним из новичков стал румынский полузащитник «Анжи» Пауль Антон, который принес махачкалинцам победу в стартовом матче с «Уралом» (1:0). Затем команда Магомеда Адиева потерпела четыре поражения, обосновавшись на последнем месте.

Матч между «Крыльями Советов» и «Анжи» пройдет в 14:00 мск, главным арбитром назначен Роман Галимов из Улан-Удэ. Во встрече не сможет принять участие дисквалифицированный полузащитник хозяев Олег Ланин.

Шестой тур чемпионата России по футболу стартовал в пятницу, в первом матче «Ростов» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). В воскресенье встретятся «Енисей» и «Арсенал», «Динамо» и «Оренбург», «Зенит» и «Спартак», «Ахмат» и «Уфа».

В турнирной таблице лидирует «Зенит» — 15 очков после 5 матчей. По 13 очков у «Ростова» (6 матчей) и «Спартака» (5), 10 очков в пяти матчах набрал «Оренбург».