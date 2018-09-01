«Крылья Советов» арендовали защитника Тигиева у «Спартака»
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник Георгий Тигиев на правах аренды перешел из московского «Спартака» в «Крылья Советов», сообщается на официальном сайте самарского футбольного клуба.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник Георгий Тигиев на правах аренды перешел из московского «Спартака» в «Крылья Советов», сообщается на официальном сайте самарского футбольного клуба.
Арендное соглашение 23-летнего игрока рассчитано на один год.
В нынешнем сезоне Тигиев не провел ни одного матча за «Спартак». До перехода в столичный клуб Тигиев защищал цвета махачкалинского «Анжи».