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00:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Крылья Советов» арендовали защитника Тигиева у «Спартака»

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник Георгий Тигиев на правах аренды перешел из московского «Спартака» в «Крылья Советов», сообщается на официальном сайте самарского футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Арендное соглашение 23-летнего игрока рассчитано на один год.

​В нынешнем сезоне Тигиев не провел ни одного матча за «Спартак». До перехода в столичный клуб Тигиев защищал цвета махачкалинского «Анжи».

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