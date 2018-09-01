«Зенит» стал единственным клубом РПЛ, не сделавшим ни одного приобретения

Источник: AP 2018

В то же время «Зенит» пополнил состав рядом игроков, вернувшихся из аренд. В питерский клуб вернулись Артём Дзюба, Роберт Мак, Луиш Нету, Эрнани и ещё несколько футболистов.

«Зенит» во время летнего трансферного окна не стал никого продавать. Питерцы отдали в аренду Дмитрия Полоза, Ивана Новосельцева, Ибрагима Цаллагова, Эмилиано Ригони и ещё нескольких игроков. «Аталанта» с большой долей вероятности выкупит контракт аргентинца после окончания срока аренды.