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01:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» стал единственным клубом РПЛ, не сделавшим ни одного приобретения

1 сентября в России закрылось летнее трансферное окно. «Зенит» стал единственным клубом РПЛ, который не сделал ни одного приобретения.

Источник: AP 2018

В то же время «Зенит» пополнил состав рядом игроков, вернувшихся из аренд. В питерский клуб вернулись Артём Дзюба, Роберт Мак, Луиш Нету, Эрнани и ещё несколько футболистов.

«Зенит» во время летнего трансферного окна не стал никого продавать. Питерцы отдали в аренду Дмитрия Полоза, Ивана Новосельцева, Ибрагима Цаллагова, Эмилиано Ригони и ещё нескольких игроков. «Аталанта» с большой долей вероятности выкупит контракт аргентинца после окончания срока аренды.

После 5 сыгранных туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, не потеряв ни одного очка. В 6-м туре питерцы сыграют со «Спартаком», занимающим второе место.

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